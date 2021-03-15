https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601340406.html

В США выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 37 669, скончались еще 564 пациента, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:18

2021-03-15T16:18

2021-03-15T16:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 37 669, скончались еще 564 пациента, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Общее число заболевших с подтвержденным COVID-19 в США за все время достигло 29 439 277, скончались 534 890 пациентов с диагностированным коронавирусом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире