https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601332596.html

В Минздраве назвали COVID-19 болезнью старения

В Минздраве назвали COVID-19 болезнью старения

Коронавирус, возможно, запускает в организме процессы старения, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:51

2021-03-15T15:51

2021-03-15T21:56

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ольга ткачева

здоровье - общество

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Коронавирус, возможно, запускает в организме процессы старения, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.Она отметила, что некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения."Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод <…> состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", — сказала гериатр на VI Международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".По словам медика, помимо основных симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и одышки — у пожилых пациентов возможен еще и делирий, и его тоже нужно включить в список симптомов, которые оценивают при госпитализации и амбулаторном осмотре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/slukh-1596538237.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ольга ткачева, здоровье - общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество