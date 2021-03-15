Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601332596.html
В Минздраве назвали COVID-19 болезнью старения
В Минздраве назвали COVID-19 болезнью старения
Коронавирус, возможно, запускает в организме процессы старения, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:51
2021-03-15T21:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
ольга ткачева
здоровье - общество
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153076/33/1530763305_0:255:5472:3333_1920x0_80_0_0_a597b70ac8a0f633cb5224484b493af5.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Коронавирус, возможно, запускает в организме процессы старения, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.Она отметила, что некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения."Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод &lt;…&gt; состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", — сказала гериатр на VI Международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".По словам медика, помимо основных симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и одышки — у пожилых пациентов возможен еще и делирий, и его тоже нужно включить в список симптомов, которые оценивают при госпитализации и амбулаторном осмотре.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/slukh-1596538237.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153076/33/1530763305_314:0:5178:3648_1920x0_80_0_0_9a961a04b4b56b61b863a426f031cc4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ольга ткачева, здоровье - общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

В Минздраве назвали COVID-19 болезнью старения

15:51 15.03.2021 (обновлено: 21:56 15.03.2021)
 
CC0 / beejees / Пожилой мужчина
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
CC0 / beejees /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Коронавирус, возможно, запускает в организме процессы старения, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Она отметила, что некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения.
"Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод <…> состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", — сказала гериатр на VI Международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".
По словам медика, помимо основных симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и одышки — у пожилых пациентов возможен еще и делирий, и его тоже нужно включить в список симптомов, которые оценивают при госпитализации и амбулаторном осмотре.
Проверка слуха - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 04:00Сказано в эфире
Врач рассказал об опасном влиянии коронавируса на слух
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОльга ТкачеваЗдоровье - ОбществоРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния