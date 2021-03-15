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В Минздраве назвали COVID-19 болезнью старения
В Минздраве назвали COVID-19 болезнью старения
Коронавирус, возможно, запускает в организме процессы старения, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:51
2021-03-15T15:51
2021-03-15T21:56
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Коронавирус, возможно, запускает в организме процессы старения, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.Она отметила, что некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения."Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод <…> состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", — сказала гериатр на VI Международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".По словам медика, помимо основных симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и одышки — у пожилых пациентов возможен еще и делирий, и его тоже нужно включить в список симптомов, которые оценивают при госпитализации и амбулаторном осмотре.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ольга ткачева, здоровье - общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество