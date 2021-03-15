https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601217732.html

В Москве за сутки госпитализировали 626 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 626 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 626 человек с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:21

2021-03-15T11:21

2021-03-15T11:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 626 человек с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что за сутки в столице скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600702232.html

москва

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коронавирус в россии, москва, общество