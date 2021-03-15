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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601217732.html
В Москве за сутки госпитализировали 626 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 626 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 626 человек с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:21
2021-03-15T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 626 человек с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что за сутки в столице скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 626 человек с COVID-19

11:21 15.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 626 человек с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 1036 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 921 424. В Москве выявлено 1353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 626 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за сутки в столице скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
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