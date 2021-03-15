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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601215739.html
В России выявили 9437 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9437 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 9437 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:11
2021-03-15T11:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9437 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 10 083 случаях. Показатель остается на уровне начала октября, а суточный темп прироста снизился до 0,21 процента.Умерли за минувшие сутки 404 человека. Выписались после лечения 8447 пациентов, таким образом, общее число выздоровевших превысило четыре миллиона.Новые случаи выявили в 83 регионах. Прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке (второй день подряд). Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1353 (днем ранее было 1905), Санкт-Петербурге — 933, Подмосковье — 627, Нижегородской области — 353, Ростовской — 248, Самарской — 235, Воронежской — 226.Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области — два, а в Туве их пять.При этом более десяти процентов (1077 человек) переносят заболевание без симптомов.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 400 045 человек, умерли за все время 92 494 пациента, вылечились — 4 003 576.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,2 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119,8 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, общество

В России выявили 9437 новых случаев заражения коронавирусом

11:11 15.03.2021 (обновлено: 11:53 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9437 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 10 083 случаях. Показатель остается на уровне начала октября, а суточный темп прироста снизился до 0,21 процента.
Умерли за минувшие сутки 404 человека. Выписались после лечения 8447 пациентов, таким образом, общее число выздоровевших превысило четыре миллиона.
Новые случаи выявили в 83 регионах. Прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке (второй день подряд). Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1353 (днем ранее было 1905), Санкт-Петербурге — 933, Подмосковье — 627, Нижегородской области — 353, Ростовской — 248, Самарской — 235, Воронежской — 226.
Медицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 09:44Распространение коронавируса
В Петербурге заявили о крайне медленном спаде второй волны коронавируса
Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области — два, а в Туве их пять.
При этом более десяти процентов (1077 человек) переносят заболевание без симптомов.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 400 045 человек, умерли за все время 92 494 пациента, вылечились — 4 003 576.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,2 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119,8 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
 
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