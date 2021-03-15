https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601187605.html

Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов

Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов

Большинство стран при приеме иностранных туристов все же будут требовать у них ПЦР-тесты, а не COVID-паспорта, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T03:15

2021-03-15T03:15

2021-03-15T03:15

распространение коронавируса

сергей вознесенский

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

рудн

воз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584535455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51bb87937f0bfafca77316c0a35844b2.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Большинство стран при приеме иностранных туристов все же будут требовать у них ПЦР-тесты, а не COVID-паспорта, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что ВОЗ пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19.По его мнению, немногие страны доверяют международным сертификатам. "Большой вопрос, почему тогда в эти паспорта не вводить сертификат о вакцинации от гриппа? Грипп не менее легкая инфекция", - отметил Вознесенский.

https://ria.ru/20210313/covid-pasport-1601039677.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, рудн, воз, еврокомиссия, москва