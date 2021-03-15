Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601187605.html
Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
Большинство стран при приеме иностранных туристов все же будут требовать у них ПЦР-тесты, а не COVID-паспорта, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T03:15
2021-03-15T03:15
распространение коронавируса
сергей вознесенский
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
рудн
воз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584535455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51bb87937f0bfafca77316c0a35844b2.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Большинство стран при приеме иностранных туристов все же будут требовать у них ПЦР-тесты, а не COVID-паспорта, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что ВОЗ пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19.По его мнению, немногие страны доверяют международным сертификатам. "Большой вопрос, почему тогда в эти паспорта не вводить сертификат о вакцинации от гриппа? Грипп не менее легкая инфекция", - отметил Вознесенский.
https://ria.ru/20210313/covid-pasport-1601039677.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584535455_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4dab2092315a3fa80ffc39e25134e5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей вознесенский, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, рудн, воз, еврокомиссия, москва

Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов

03:15 15.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в международном аэропорту "Толмачёво" в Новосибирске
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Большинство стран при приеме иностранных туристов все же будут требовать у них ПЦР-тесты, а не COVID-паспорта, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что ВОЗ пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19.

"Все вот эти COVID-сертификаты довольно завязаны на вакцины, одобренные Европейским агентством по контролю за медикаментами. То есть, как я понимаю, вакцинация российскими и китайскими препаратами не попадает под выдачу этих сертификатов, только Moderna, Pfizer и AstraZeneca, сертифицированные в ЕС. Подавляющее большинство стран будут требовать наличие отрицательного теста ПЦР, я думаю", - сказал РИА Новости Вознесенский.

По его мнению, немногие страны доверяют международным сертификатам. "Большой вопрос, почему тогда в эти паспорта не вводить сертификат о вакцинации от гриппа? Грипп не менее легкая инфекция", - отметил Вознесенский.
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 03:09Распространение коронавируса
Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
 
Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенРУДНВОЗЕврокомиссияМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03В ЕАО завели уголовное дело против районного борца с коррупцией
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:41Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Лента новостейМолния