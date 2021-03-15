Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в международном аэропорту "Толмачёво" в Новосибирске
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Большинство стран при приеме иностранных туристов все же будут требовать у них ПЦР-тесты, а не COVID-паспорта, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что ВОЗ пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19.
"Все вот эти COVID-сертификаты довольно завязаны на вакцины, одобренные Европейским агентством по контролю за медикаментами. То есть, как я понимаю, вакцинация российскими и китайскими препаратами не попадает под выдачу этих сертификатов, только Moderna, Pfizer и AstraZeneca, сертифицированные в ЕС. Подавляющее большинство стран будут требовать наличие отрицательного теста ПЦР, я думаю", - сказал РИА Новости Вознесенский.
По его мнению, немногие страны доверяют международным сертификатам. "Большой вопрос, почему тогда в эти паспорта не вводить сертификат о вакцинации от гриппа? Грипп не менее легкая инфекция", - отметил Вознесенский.