https://ria.ru/20210315/kemerovo-1601209268.html

Отец убитой в Кемерово потребовал проверить действия Росгвардии и ГИБДД

Отец убитой в Кемерово потребовал проверить действия Росгвардии и ГИБДД

Отец убитой в январе прошлого года в Кемерово 23-летней студентки написал жалобу в Следственное управление Следственного комитета и прокуратуру по Кемеровской... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:37

2021-03-15T10:37

2021-03-15T10:37

россия

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 15 мар - РИА Новости. Отец убитой в январе прошлого года в Кемерово 23-летней студентки написал жалобу в Следственное управление Следственного комитета и прокуратуру по Кемеровской области с требованием привлечь к ответственности сотрудников Росгвардии и ГИБДД, не отреагировавших на сигнал полицейских дежурной части УМВД Ленинского района и не выехавших на адрес, где была убита Вера Пехтелева.По словам отца погибшей, за убийство его дочери должны быть привлечены к ответственности не только двое полицейских Ленинского района и обвиняемый в убийстве бывший парень девушки, но и все, кто не отреагировал на сигнал."По материалам уголовного дела усматривается, что отдельные должностные лица дежурной части ГИБДД, Росгвардии по городу Кемерово при несении службы не исполнили своих должностные обязанности, в результате чего наступила смерть человека, вследствие чего необходимо проверить в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ правильность и законность действий должностных лиц дежурных частей ГИБДД, Росгвардии и других должностных лиц при несении службы и исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и соблюдения прав и законных интересов граждан, сопряженных с жизнью последних", – говорится в тексте обращения Евгения Пехтелева, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Убийство девушки, в котором обвиняется ее знакомый, произошло в январе прошлого года, однако история получила резонанс, когда Следственный комитет обвинил в халатности двоих полицейских, а в соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу 112. Из расшифровки следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. Согласно расшифровке, в последнем звонке соседи сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, они своими силами вскрыли дверь, и оказалось, что девушка мертва. Позже местные СМИ опубликовали расшифровку звонков полицейских УМВД "Ленинский" коллегам в ночь убийства Веры Пехтелевой, согласно которой по разным причинам никто из них на адрес не выехал.

https://ria.ru/20210312/devushka-1600967678.html

https://ria.ru/20210312/srok-1600923995.html

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россия, кемерово, происшествия