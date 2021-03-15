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Отец убитой в Кемерово потребовал проверить действия Росгвардии и ГИБДД
Отец убитой в Кемерово потребовал проверить действия Росгвардии и ГИБДД
Отец убитой в январе прошлого года в Кемерово 23-летней студентки написал жалобу в Следственное управление Следственного комитета и прокуратуру по Кемеровской... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:37
2021-03-15T10:37
россия
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 15 мар - РИА Новости. Отец убитой в январе прошлого года в Кемерово 23-летней студентки написал жалобу в Следственное управление Следственного комитета и прокуратуру по Кемеровской области с требованием привлечь к ответственности сотрудников Росгвардии и ГИБДД, не отреагировавших на сигнал полицейских дежурной части УМВД Ленинского района и не выехавших на адрес, где была убита Вера Пехтелева.По словам отца погибшей, за убийство его дочери должны быть привлечены к ответственности не только двое полицейских Ленинского района и обвиняемый в убийстве бывший парень девушки, но и все, кто не отреагировал на сигнал."По материалам уголовного дела усматривается, что отдельные должностные лица дежурной части ГИБДД, Росгвардии по городу Кемерово при несении службы не исполнили своих должностные обязанности, в результате чего наступила смерть человека, вследствие чего необходимо проверить в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ правильность и законность действий должностных лиц дежурных частей ГИБДД, Росгвардии и других должностных лиц при несении службы и исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и соблюдения прав и законных интересов граждан, сопряженных с жизнью последних", – говорится в тексте обращения Евгения Пехтелева, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Убийство девушки, в котором обвиняется ее знакомый, произошло в январе прошлого года, однако история получила резонанс, когда Следственный комитет обвинил в халатности двоих полицейских, а в соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу 112. Из расшифровки следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. Согласно расшифровке, в последнем звонке соседи сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, они своими силами вскрыли дверь, и оказалось, что девушка мертва. Позже местные СМИ опубликовали расшифровку звонков полицейских УМВД "Ленинский" коллегам в ночь убийства Веры Пехтелевой, согласно которой по разным причинам никто из них на адрес не выехал.
https://ria.ru/20210312/devushka-1600967678.html
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россия, кемерово, происшествия

Отец убитой в Кемерово потребовал проверить действия Росгвардии и ГИБДД

10:37 15.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КЕМЕРОВО, 15 мар - РИА Новости. Отец убитой в январе прошлого года в Кемерово 23-летней студентки написал жалобу в Следственное управление Следственного комитета и прокуратуру по Кемеровской области с требованием привлечь к ответственности сотрудников Росгвардии и ГИБДД, не отреагировавших на сигнал полицейских дежурной части УМВД Ленинского района и не выехавших на адрес, где была убита Вера Пехтелева.
По словам отца погибшей, за убийство его дочери должны быть привлечены к ответственности не только двое полицейских Ленинского района и обвиняемый в убийстве бывший парень девушки, но и все, кто не отреагировал на сигнал.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:33
В Новосибирске девушку зарезанного месяц назад студента нашли мертвой
"По материалам уголовного дела усматривается, что отдельные должностные лица дежурной части ГИБДД, Росгвардии по городу Кемерово при несении службы не исполнили своих должностные обязанности, в результате чего наступила смерть человека, вследствие чего необходимо проверить в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ правильность и законность действий должностных лиц дежурных частей ГИБДД, Росгвардии и других должностных лиц при несении службы и исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и соблюдения прав и законных интересов граждан, сопряженных с жизнью последних", – говорится в тексте обращения Евгения Пехтелева, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Убийство девушки, в котором обвиняется ее знакомый, произошло в январе прошлого года, однако история получила резонанс, когда Следственный комитет обвинил в халатности двоих полицейских, а в соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу 112. Из расшифровки следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. Согласно расшифровке, в последнем звонке соседи сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, они своими силами вскрыли дверь, и оказалось, что девушка мертва. Позже местные СМИ опубликовали расшифровку звонков полицейских УМВД "Ленинский" коллегам в ночь убийства Веры Пехтелевой, согласно которой по разным причинам никто из них на адрес не выехал.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 13:20
Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
 
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