https://ria.ru/20210315/italiya-1601009519.html

В Италии запустят "бесковидные" поезда на популярных у туристов маршрутах

В Италии запустят "бесковидные" поезда на популярных у туристов маршрутах

В апреле между популярными у туристов городами — Римом и Миланом — итальянские власти запустят "бесковидные" поезда, сообщает CNN. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T01:42

2021-03-15T01:42

2021-03-15T01:42

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милан

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В апреле между популярными у туристов городами — Римом и Миланом — итальянские власти запустят "бесковидные" поезда, сообщает CNN.По словам генерального директора оператора железнодорожных перевозок Джанфранко Баттисти, компания будет использовать экспресс-тесты, чтобы проверить пассажиров перед посадкой в вагон. Путешественники должны будут прибыть на вокзал не менее чем за час до отправления, чтобы сдать анализ.Железнодорожный оператор сотрудничает с международным обществом Красного Креста, которое организует на 11 вокзалах маршрута "зеленые зоны" для проведения тестов на коронавирус.По словам Баттисти, в будущем планируется использовать такую схему поездок на других популярных туристических направлениях, чтобы путешественники могли посетить Венецию или Флоренцию.Италия вводила тесты перед поездками, карантины по прибытии, а также "бесковидные" авиарейсы из Рима в Атланту и Нью-Йорк, отмечает издание.В период пандемии в железнодорожном транспорте действуют новые правила: загрузка вагонов не превышает 50 процентов. Пассажиры едут в масках, а в скоростных поездах им запрещено покидать место, указанное в билете.

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

https://ria.ru/20210312/goroda-1600654976.html

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коронавирус covid-19, туризм, поезда, новости - туризм, красный крест, рим, милан, италия, венеция