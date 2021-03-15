https://ria.ru/20210315/investitsii-1601378138.html

Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн

Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн

Клиенты ВТБ теперь могут инвестировать средства в недвижимость непосредственно через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн (4+), сообщает банк. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T19:17

2021-03-15T19:17

2021-03-15T19:17

втб капитал

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Клиенты ВТБ теперь могут инвестировать средства в недвижимость непосредственно через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн (4+), сообщает банк."ВТБ Капитал Инвестиции добавили возможность покупки паев ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход" в один клик в раздел "Инвестиции" мобильного банка. ПИФ предполагает вложения в объекты коммерческой недвижимости, получение ежеквартального дохода от арендных платежей, а также дохода от продажи активов при завершении фонда", - говорится в пресс-релизе.ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход" был запущен в начале 2020 года и находится под управлением Управляющей компании ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв. В феврале этого года торги паями фонда были запущены на Мосбирже. К настоящему времени клиенты ВТБ вложили в фонд более 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210315/vtb-1601242502.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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