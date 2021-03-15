Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Клиенты ВТБ теперь могут инвестировать средства в недвижимость непосредственно через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн (4+), сообщает банк.
"ВТБ Капитал Инвестиции добавили возможность покупки паев ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход" в один клик в раздел "Инвестиции" мобильного банка. ПИФ предполагает вложения в объекты коммерческой недвижимости, получение ежеквартального дохода от арендных платежей, а также дохода от продажи активов при завершении фонда", - говорится в пресс-релизе.
ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход" был запущен в начале 2020 года и находится под управлением Управляющей компании ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв. В феврале этого года торги паями фонда были запущены на Мосбирже. К настоящему времени клиенты ВТБ вложили в фонд более 5 миллиардов рублей.
"Мы стараемся, чтобы у наших клиентов была возможность легко и удобно вкладывать средства в широко диверсифицированный портфель инструментов. Коммерческая недвижимость остается одним из немногих сегментов, которые еще не восстановились от негативных последствий COVID-19, и клиенты банка теперь могут в один клик инвестировать средства, чтобы заработать на восстановлении сектора", — привели в банке комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова.