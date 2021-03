Громко, дорого, богато: как прошла церемония "Грэмми"

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Статуэтку за песню года забрала хип-хоп-певица H.E.R за композицию "I Can't Breathe". Название трека отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае прошлого года умер во время задержании полицией.

После этого в США начались масштабные акции протеста за права чернокожих, часто сопровождавшиеся беспорядками.

H.E.R также получила "Грэмми" в категории "Лучшая песня в стиле R&B" (за "Better Than I Imagine").