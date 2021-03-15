Громко, дорого, богато: как прошла церемония "Грэмми"
Знаменитости явно соскучились по ковровым дорожкам: к "Грэмми" артисты готовились тщательно и сделали ставку на яркие цвета и незабываемые силуэты.
Например, американская певица Джене Айко явно вдохновлялась прошлогодним нарядом Арианы Гранде от Giambattista Valli. У платья Айко такая же игривая юбка и пышная фактура.
Знаменитости явно соскучились по ковровым дорожкам: к "Грэмми" артисты готовились тщательно и сделали ставку на яркие цвета и незабываемые силуэты.
Например, американская певица Джене Айко явно вдохновлялась прошлогодним нарядом Арианы Гранде от Giambattista Valli. У платья Айко такая же игривая юбка и пышная фактура.
Megan Thee Stallion и Доджа Кэт от радости забыли про социальную дистанцию и позировали фотографам в нарядах кислотных цветов.
Megan Thee Stallion выбрала Dolce & Gabbana и не прогадала: оранжевый отлично смотрелся на певице, а массивный бант на спине и шлейф стали лучшими аксессуарами.
Megan Thee Stallion и Доджа Кэт от радости забыли про социальную дистанцию и позировали фотографам в нарядах кислотных цветов.
Megan Thee Stallion выбрала Dolce & Gabbana и не прогадала: оранжевый отлично смотрелся на певице, а массивный бант на спине и шлейф стали лучшими аксессуарами.
А сестра Майли Сайрус, Ноа Сайрус, пришла в Schiaparelli. Артистка сделала свой выход на ковровую дорожку незабываемым.
С одной стороны, стоит похвалить ее за смелый эксперимент. С другой — наряд певицы уже успели сравнить с простыней и предположить, что актриса похожа на устрицу в этом образе.
А сестра Майли Сайрус, Ноа Сайрус, пришла в Schiaparelli. Артистка сделала свой выход на ковровую дорожку незабываемым.
С одной стороны, стоит похвалить ее за смелый эксперимент. С другой — наряд певицы уже успели сравнить с простыней и предположить, что актриса похожа на устрицу в этом образе.
Мужчины тоже готовились. Певец Bad Bunny явно пребывал в весеннем настроении. Как иначе объяснить его прическу, оранжевые очки и оригинальный аксессуар в виде подсолнуха?
Возможно, это помогло ему получить заветную награду: артиста отметили в категории "Лучший латиноамериканский поп-альбом или городской альбом".
Мужчины тоже готовились. Певец Bad Bunny явно пребывал в весеннем настроении. Как иначе объяснить его прическу, оранжевые очки и оригинальный аксессуар в виде подсолнуха?
Возможно, это помогло ему получить заветную награду: артиста отметили в категории "Лучший латиноамериканский поп-альбом или городской альбом".
Но призы в основных номинациях ушли певицам. Бейонсе, например, стала рекордсменкой по количеству "Грэмми" среди женщин за всю историю. Теперь у нее 28 статуэток.
Она выиграла в категориях "Лучшее R&B-исполнение" за песню "Black Parade", "Лучшее рэп-исполнение" ("Savage" вместе с Megan Thee Stallion), "Лучшее музыкальное видео" ("Brown Skin Girl").
Но призы в основных номинациях ушли певицам. Бейонсе, например, стала рекордсменкой по количеству "Грэмми" среди женщин за всю историю. Теперь у нее 28 статуэток.
Она выиграла в категориях "Лучшее R&B-исполнение" за песню "Black Parade", "Лучшее рэп-исполнение" ("Savage" вместе с Megan Thee Stallion), "Лучшее музыкальное видео" ("Brown Skin Girl").
Кстати, рэперша Megan Thee Stallion получила "Грэмми" как "Лучший новый исполнитель". Это было довольно предсказуемо, но не менее радостно для артистки.
А своим энергичным и ярким выступлением певица никого не оставила равнодушным.
Кстати, рэперша Megan Thee Stallion получила "Грэмми" как "Лучший новый исполнитель". Это было довольно предсказуемо, но не менее радостно для артистки.
А своим энергичным и ярким выступлением певица никого не оставила равнодушным.
Другую главную награду, за лучший альбом года, получила Тейлор Свифт. Выбор Академии звукозаписи был тоже предсказуем, но никаких споров не вызвал.
И эксперты и слушатели очень положительно приняли пластинку артистки "Folklore".
Кстати, для церемонии Свифт выбрала цветочное платье от Oscar de la Renta и босоножки розового цвета. Получился очень нежный и романтичный образ — под стать ее пластинке.
Другую главную награду, за лучший альбом года, получила Тейлор Свифт. Выбор Академии звукозаписи был тоже предсказуем, но никаких споров не вызвал.
И эксперты и слушатели очень положительно приняли пластинку артистки "Folklore".
Кстати, для церемонии Свифт выбрала цветочное платье от Oscar de la Renta и босоножки розового цвета. Получился очень нежный и романтичный образ — под стать ее пластинке.
Статуэтку за песню года забрала хип-хоп-певица H.E.R за композицию "I Can't Breathe". Название трека отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае прошлого года умер во время задержании полицией.
После этого в США начались масштабные акции протеста за права чернокожих, часто сопровождавшиеся беспорядками.
H.E.R также получила "Грэмми" в категории "Лучшая песня в стиле R&B" (за "Better Than I Imagine").
Статуэтку за песню года забрала хип-хоп-певица H.E.R за композицию "I Can't Breathe". Название трека отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае прошлого года умер во время задержании полицией.
После этого в США начались масштабные акции протеста за права чернокожих, часто сопровождавшиеся беспорядками.
H.E.R также получила "Грэмми" в категории "Лучшая песня в стиле R&B" (за "Better Than I Imagine").
Британский певец Гарри Стайлс получил "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение". Всего он был представлен в трех категориях.
Эта "Грэмми" стала первой для артиста. Стайлс открывал церемонию композицией "Watermelon Sugar". Для выступления он выбрал черный кожаный костюм от Gucci, а получал награду в более ярком образе — клетчатом пиджаке, полосатой жилетке, брюках-клеш и фиолетовом боа.
Британский певец Гарри Стайлс получил "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение". Всего он был представлен в трех категориях.
Эта "Грэмми" стала первой для артиста. Стайлс открывал церемонию композицией "Watermelon Sugar". Для выступления он выбрал черный кожаный костюм от Gucci, а получал награду в более ярком образе — клетчатом пиджаке, полосатой жилетке, брюках-клеш и фиолетовом боа.
Еще один амбассадор Gucci — певица Билли Айлиш. Вместе с братом Финнеасом она получила награду в одной из важнейших номинаций, "Запись года", за песню "Everything I Wanted".
А еще ее отметили в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за композицию "No time to die", ставшую саундтреком к последнему фильму о Джеймсе Бонде.
После прошлогоднего триумфа (тогда Билли получила пять статуэток) Айлиш не переставала радоваться. Ведь за "Лучшую запись года" она боролась с Бейонсе и Дуа Липа.
Еще один амбассадор Gucci — певица Билли Айлиш. Вместе с братом Финнеасом она получила награду в одной из важнейших номинаций, "Запись года", за песню "Everything I Wanted".
А еще ее отметили в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за композицию "No time to die", ставшую саундтреком к последнему фильму о Джеймсе Бонде.
После прошлогоднего триумфа (тогда Билли получила пять статуэток) Айлиш не переставала радоваться. Ведь за "Лучшую запись года" она боролась с Бейонсе и Дуа Липа.
Дуа Липа не очень повезло: она была представлена в шести категориях, но победила лишь в одной. Но зато в очень важной: пластинку Дуа Липа "Future Nostalgia" признали лучшим поп-альбомом.
Да и непохоже, чтобы певица расстраивалась: во всяком случае, ее выступление на церемонии было ярким и динамичным — певица в очередной раз доказала, что она умеет отлично не только петь, но и танцевать.
Дуа Липа не очень повезло: она была представлена в шести категориях, но победила лишь в одной. Но зато в очень важной: пластинку Дуа Липа "Future Nostalgia" признали лучшим поп-альбомом.
Да и непохоже, чтобы певица расстраивалась: во всяком случае, ее выступление на церемонии было ярким и динамичным — певица в очередной раз доказала, что она умеет отлично не только петь, но и танцевать.
Не менее интересно выступила и хип-хоп-исполнительница Карди Би. Она облачилась в блестящий во всех смыслах костюм и сделала ставку на розовый оттенок: как в декорациях, так и в цвете волос.
Образ артистки суммирует всю церемонию: "Грэмми" прошла ярко и красочно.
Не менее интересно выступила и хип-хоп-исполнительница Карди Би. Она облачилась в блестящий во всех смыслах костюм и сделала ставку на розовый оттенок: как в декорациях, так и в цвете волос.
Образ артистки суммирует всю церемонию: "Грэмми" прошла ярко и красочно.