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https://ria.ru/20210315/gremmi-1601207997.html
Громко, дорого, богато: как прошла церемония "Грэмми"
Громко, дорого, богато: как прошла церемония "Грэмми"
Академия звукозаписи "Грэмми" раздала награды: обошлось без сенсаций, но были и разочарования. Коротко церемонию можно охарактеризовать как "Women power": призы РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:45
2021-03-15T13:06
шоу-бизнес
культура
дуа липа
майли сайрус
гарри стайлс
билли айлиш
музыка
знаменитости
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Академия звукозаписи "Грэмми" раздала награды: обошлось без сенсаций, но были и разочарования. Коротко церемонию можно охарактеризовать как "Women power": призы в главных категориях достались певицам, а Бейонсе теперь и вовсе рекордсменка по количеству "Грэмми" среди женщин. О том, как прошла главная музыкальная премия, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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шоу-бизнес, дуа липа, майли сайрус, гарри стайлс, билли айлиш, музыка, знаменитости, тейлор свифт (певица), бейонсе ноулз, джеймс бонд, грэмми, фото, фото

Громко, дорого, богато: как прошла церемония "Грэмми"

12:45 15.03.2021 (обновлено: 13:06 15.03.2021)
 
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Академия звукозаписи "Грэмми" раздала награды: обошлось без сенсаций, но были и разочарования. Коротко церемонию можно охарактеризовать как "Women power": призы в главных категориях достались певицам, а Бейонсе теперь и вовсе рекордсменка по количеству "Грэмми" среди женщин. О том, как прошла главная музыкальная премия, — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Знаменитости явно соскучились по ковровым дорожкам: к "Грэмми" артисты готовились тщательно и сделали ставку на яркие цвета и незабываемые силуэты.

Например, американская певица Джене Айко явно вдохновлялась прошлогодним нарядом Арианы Гранде от Giambattista Valli. У платья Айко такая же игривая юбка и пышная фактура.

Джене Айко на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
1 из 12

Знаменитости явно соскучились по ковровым дорожкам: к "Грэмми" артисты готовились тщательно и сделали ставку на яркие цвета и незабываемые силуэты.

Например, американская певица Джене Айко явно вдохновлялась прошлогодним нарядом Арианы Гранде от Giambattista Valli. У платья Айко такая же игривая юбка и пышная фактура.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AFP 2021 / Kevin Mazur / The Recording Academy

Megan Thee Stallion и Доджа Кэт от радости забыли про социальную дистанцию и позировали фотографам в нарядах кислотных цветов.

Megan Thee Stallion выбрала Dolce & Gabbana и не прогадала: оранжевый отлично смотрелся на певице, а массивный бант на спине и шлейф стали лучшими аксессуарами.

Megan Thee Stallion и Доджа Кэт на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
2 из 12

Megan Thee Stallion и Доджа Кэт от радости забыли про социальную дистанцию и позировали фотографам в нарядах кислотных цветов.

Megan Thee Stallion выбрала Dolce & Gabbana и не прогадала: оранжевый отлично смотрелся на певице, а массивный бант на спине и шлейф стали лучшими аксессуарами.

© AFP 2021 / Kevin Mazur / The Recording Academy
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

А сестра Майли Сайрус, Ноа Сайрус, пришла в Schiaparelli. Артистка сделала свой выход на ковровую дорожку незабываемым.

С одной стороны, стоит похвалить ее за смелый эксперимент. С другой — наряд певицы уже успели сравнить с простыней и предположить, что актриса похожа на устрицу в этом образе.

Ноа Сайрус на 63-й ежегодной премии Грэмми
3 из 12

А сестра Майли Сайрус, Ноа Сайрус, пришла в Schiaparelli. Артистка сделала свой выход на ковровую дорожку незабываемым.

С одной стороны, стоит похвалить ее за смелый эксперимент. С другой — наряд певицы уже успели сравнить с простыней и предположить, что актриса похожа на устрицу в этом образе.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Мужчины тоже готовились. Певец Bad Bunny явно пребывал в весеннем настроении. Как иначе объяснить его прическу, оранжевые очки и оригинальный аксессуар в виде подсолнуха?

Возможно, это помогло ему получить заветную награду: артиста отметили в категории "Лучший латиноамериканский поп-альбом или городской альбом".

Певец Bad Bunny на 63-й ежегодной премии Грэмми
4 из 12

Мужчины тоже готовились. Певец Bad Bunny явно пребывал в весеннем настроении. Как иначе объяснить его прическу, оранжевые очки и оригинальный аксессуар в виде подсолнуха?

Возможно, это помогло ему получить заветную награду: артиста отметили в категории "Лучший латиноамериканский поп-альбом или городской альбом".

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AFP 2021 / Kevin Winter / The Recording Academy

Но призы в основных номинациях ушли певицам. Бейонсе, например, стала рекордсменкой по количеству "Грэмми" среди женщин за всю историю. Теперь у нее 28 статуэток.

Она выиграла в категориях "Лучшее R&B-исполнение" за песню "Black Parade", "Лучшее рэп-исполнение" ("Savage" вместе с Megan Thee Stallion), "Лучшее музыкальное видео" ("Brown Skin Girl").

Американская певица Бейонсе принимает награду за лучшее исполнение R&B Black Parade на 63-й ежегодной премии Грэмми
5 из 12

Но призы в основных номинациях ушли певицам. Бейонсе, например, стала рекордсменкой по количеству "Грэмми" среди женщин за всю историю. Теперь у нее 28 статуэток.

Она выиграла в категориях "Лучшее R&B-исполнение" за песню "Black Parade", "Лучшее рэп-исполнение" ("Savage" вместе с Megan Thee Stallion), "Лучшее музыкальное видео" ("Brown Skin Girl").

© AFP 2021 / Kevin Winter / The Recording Academy
© AFP 2021 / Kevin Winter / The Recording Academy

Кстати, рэперша Megan Thee Stallion получила "Грэмми" как "Лучший новый исполнитель". Это было довольно предсказуемо, но не менее радостно для артистки.

А своим энергичным и ярким выступлением певица никого не оставила равнодушным.

Американская рэперша Megan Thee Stallion выступает на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
6 из 12

Кстати, рэперша Megan Thee Stallion получила "Грэмми" как "Лучший новый исполнитель". Это было довольно предсказуемо, но не менее радостно для артистки.

А своим энергичным и ярким выступлением певица никого не оставила равнодушным.

© AFP 2021 / Kevin Winter / The Recording Academy
© AP Photo / Chris Pizzello

Другую главную награду, за лучший альбом года, получила Тейлор Свифт. Выбор Академии звукозаписи был тоже предсказуем, но никаких споров не вызвал.

И эксперты и слушатели очень положительно приняли пластинку артистки "Folklore".

Кстати, для церемонии Свифт выбрала цветочное платье от Oscar de la Renta и босоножки розового цвета. Получился очень нежный и романтичный образ — под стать ее пластинке.

Тейлор Свифт принимает награду за альбом Folklore на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
7 из 12

Другую главную награду, за лучший альбом года, получила Тейлор Свифт. Выбор Академии звукозаписи был тоже предсказуем, но никаких споров не вызвал.

И эксперты и слушатели очень положительно приняли пластинку артистки "Folklore".

Кстати, для церемонии Свифт выбрала цветочное платье от Oscar de la Renta и босоножки розового цвета. Получился очень нежный и романтичный образ — под стать ее пластинке.

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Статуэтку за песню года забрала хип-хоп-певица H.E.R за композицию "I Can't Breathe". Название трека отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае прошлого года умер во время задержании полицией.

После этого в США начались масштабные акции протеста за права чернокожих, часто сопровождавшиеся беспорядками.

H.E.R также получила "Грэмми" в категории "Лучшая песня в стиле R&B" (за "Better Than I Imagine").

Хип-хоп-певица H.E.R с наградой Грэмми за песню года I Can't Breathe на 63-й ежегодной церемонии вручения премии
8 из 12

Статуэтку за песню года забрала хип-хоп-певица H.E.R за композицию "I Can't Breathe". Название трека отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае прошлого года умер во время задержании полицией.

После этого в США начались масштабные акции протеста за права чернокожих, часто сопровождавшиеся беспорядками.

H.E.R также получила "Грэмми" в категории "Лучшая песня в стиле R&B" (за "Better Than I Imagine").

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Chris Pizzello

Британский певец Гарри Стайлс получил "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение". Всего он был представлен в трех категориях.

Эта "Грэмми" стала первой для артиста. Стайлс открывал церемонию композицией "Watermelon Sugar". Для выступления он выбрал черный кожаный костюм от Gucci, а получал награду в более ярком образе — клетчатом пиджаке, полосатой жилетке, брюках-клеш и фиолетовом боа.

Британский певец Гарри Стайлс получивший премию Грэмми в категории Лучшее сольное поп-исполнение на 63-й ежегодной церемонии вручения премии
9 из 12

Британский певец Гарри Стайлс получил "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение". Всего он был представлен в трех категориях.

Эта "Грэмми" стала первой для артиста. Стайлс открывал церемонию композицией "Watermelon Sugar". Для выступления он выбрал черный кожаный костюм от Gucci, а получал награду в более ярком образе — клетчатом пиджаке, полосатой жилетке, брюках-клеш и фиолетовом боа.

© AP Photo / Chris Pizzello
© AFP 2021 / Kevin Winter / The Recording Academy

Еще один амбассадор Gucci — певица Билли Айлиш. Вместе с братом Финнеасом она получила награду в одной из важнейших номинаций, "Запись года", за песню "Everything I Wanted".

А еще ее отметили в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за композицию "No time to die", ставшую саундтреком к последнему фильму о Джеймсе Бонде.

После прошлогоднего триумфа (тогда Билли получила пять статуэток) Айлиш не переставала радоваться. Ведь за "Лучшую запись года" она боролась с Бейонсе и Дуа Липа.

Американская певица Билли Айлиш и Финнеас принимают награду за песню Everything I Wanted на 63-й ежегодной премии Грэмми
10 из 12

Еще один амбассадор Gucci — певица Билли Айлиш. Вместе с братом Финнеасом она получила награду в одной из важнейших номинаций, "Запись года", за песню "Everything I Wanted".

А еще ее отметили в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за композицию "No time to die", ставшую саундтреком к последнему фильму о Джеймсе Бонде.

После прошлогоднего триумфа (тогда Билли получила пять статуэток) Айлиш не переставала радоваться. Ведь за "Лучшую запись года" она боролась с Бейонсе и Дуа Липа.

© AFP 2021 / Kevin Winter / The Recording Academy
© AFP 2021 / Kevin Winter / The Recording Academy

Дуа Липа не очень повезло: она была представлена в шести категориях, но победила лишь в одной. Но зато в очень важной: пластинку Дуа Липа "Future Nostalgia" признали лучшим поп-альбомом.

Да и непохоже, чтобы певица расстраивалась: во всяком случае, ее выступление на церемонии было ярким и динамичным — певица в очередной раз доказала, что она умеет отлично не только петь, но и танцевать.

Дуа Липа выступает на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
11 из 12

Дуа Липа не очень повезло: она была представлена в шести категориях, но победила лишь в одной. Но зато в очень важной: пластинку Дуа Липа "Future Nostalgia" признали лучшим поп-альбомом.

Да и непохоже, чтобы певица расстраивалась: во всяком случае, ее выступление на церемонии было ярким и динамичным — певица в очередной раз доказала, что она умеет отлично не только петь, но и танцевать.

© AFP 2021 / Kevin Winter / The Recording Academy
© AFP 2021 / Kevin Winter / The Recording Academy

Не менее интересно выступила и хип-хоп-исполнительница Карди Би. Она облачилась в блестящий во всех смыслах костюм и сделала ставку на розовый оттенок: как в декорациях, так и в цвете волос.

Образ артистки суммирует всю церемонию: "Грэмми" прошла ярко и красочно.

Американская исполнительница Карди Би выступает во время 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
12 из 12

Не менее интересно выступила и хип-хоп-исполнительница Карди Би. Она облачилась в блестящий во всех смыслах костюм и сделала ставку на розовый оттенок: как в декорациях, так и в цвете волос.

Образ артистки суммирует всю церемонию: "Грэмми" прошла ярко и красочно.

© AFP 2021 / Kevin Winter / The Recording Academy
 
Культурашоу-бизнесДуа ЛипаМайли СайрусГарри СтайлсБилли АйлишМузыкаЗнаменитостиТейлор Свифт (певица)Бейонсе НоулзДжеймс БондГрэммиФото
 
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