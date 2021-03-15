Громко, дорого, богато: как прошла церемония "Грэмми"

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Мужчины тоже готовились. Певец Bad Bunny явно пребывал в весеннем настроении. Как иначе объяснить его прическу, оранжевые очки и оригинальный аксессуар в виде подсолнуха?

Возможно, это помогло ему получить заветную награду: артиста отметили в категории "Лучший латиноамериканский поп-альбом или городской альбом".