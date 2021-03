https://ria.ru/20210315/gremmi-1601192025.html

Билли Айлиш завоевала еще одну статуэтку "Грэмми"

Билли Айлиш завоевала еще одну статуэтку "Грэмми"

Песня Everything I Wanted принесла американской исполнительнице Билли Айлиш премию "Грэмми" в номинации "лучшая запись года", сообщили организаторы церемонии. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T06:50

2021-03-15T06:50

2021-03-15T09:33

тейлор свифт (певица)

лос-анджелес

культура

63-я церемония «грэмми»

билли айлиш

грэмми

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601201337_0:76:3076:1807_1920x0_80_0_0_0e719d369c635e82a719b9ebc2c8fe2d.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Песня Everything I Wanted принесла американской исполнительнице Билли Айлиш премию "Грэмми" в номинации "лучшая запись года", сообщили организаторы церемонии.Ранее сообщалось, что лучшей песней года на "Грэмми" признана композиция I Can't Breathe певицы H.E.R, "лучшим альбомом года" стал альбом Folklore американской певицы Тейлор Свифт.Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе и на ряде других площадок.

https://ria.ru/20210315/gremmi-1601191469.html

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тейлор свифт (певица), лос-анджелес, 63-я церемония «грэмми», билли айлиш, грэмми, сша, в мире