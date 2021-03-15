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Билли Айлиш завоевала еще одну статуэтку "Грэмми"
Билли Айлиш завоевала еще одну статуэтку "Грэмми"
Песня Everything I Wanted принесла американской исполнительнице Билли Айлиш премию "Грэмми" в номинации "лучшая запись года", сообщили организаторы церемонии. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T06:50
2021-03-15T06:50
2021-03-15T09:33
тейлор свифт (певица)
лос-анджелес
культура
63-я церемония «грэмми»
билли айлиш
грэмми
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в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Песня Everything I Wanted принесла американской исполнительнице Билли Айлиш премию "Грэмми" в номинации "лучшая запись года", сообщили организаторы церемонии.Ранее сообщалось, что лучшей песней года на "Грэмми" признана композиция I Can't Breathe певицы H.E.R, "лучшим альбомом года" стал альбом Folklore американской певицы Тейлор Свифт.Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе и на ряде других площадок.
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тейлор свифт (певица), лос-анджелес, 63-я церемония «грэмми», билли айлиш, грэмми, сша, в мире