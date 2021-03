https://ria.ru/20210315/gremmi-1601188329.html

Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"

Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами самой престижной музыкальной премии "Грэмми" в категориях "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" и... РИА Новости, 15.03.2021

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами самой престижной музыкальной премии "Грэмми" в категориях "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" и "Лучшее музыкальное видео".Американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде получили заветную награду за совместно записанную песню Rain on me в категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой".Отмечается, что их конкурентами в борьбе за премию были квартет J Balvin, Дуа Липы, Bad Bunny и Tainy с песней UN DIA (one day), южнокорейский бойбенд BTS, дуэт певицы Тейлор Свифт и американской инди-фолк группы Bon Iver, а также совместный трек Джастина Бибера и американского репера Quavo.В категории "Лучшее музыкальное видео" лауреатами премии стали американская исполнительница Бейонсе, ее дочь Блю Айви и нигерийский певец WizKid с видео на песню Brown Skin Girl.Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, состоится вечером в воскресенье, на ней объявят победителей в большинстве номинаций, но по ряду из них победители объявляются в течение всего дня.

