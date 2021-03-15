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Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде
Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде
Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала премию "Грэмми" в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за композицию No time to die,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T00:30
2021-03-15T01:31
63-я церемония «грэмми»
грэмми
культура
билли айлиш
джеймс бонд
сша
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала премию "Грэмми" в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за композицию No time to die, ставшую саундтреком к последнему фильму о легендарном агенте британской разведки Джеймсе Бонде, говорится на официальном сайте организации.Сообщается, что Айлиш разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом.Песня No time to die была написана для одноименного фильма о супершпионе Джеймсе Бонде. Выход последней части бондианы на большие экраны запланирован на октябрь 2021 года после многочисленных задержек, связанных с пандемией коронавируса.Айлиш и О'Коннелл смогли обойти таких номинантов, как Tейлор Свифт, номинированную за трек к мюзиклу "Кошки", британскую певицу Синтию Эриво с песней к фильму "Гарриет", композиторов Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопес и других.Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, состоится вечером в воскресенье, на ней объявят победителей в большинстве номинаций, но по ряду из них победители объявляются в течение всего дня.
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63-я церемония «грэмми», грэмми, билли айлиш, джеймс бонд, сша, в мире

Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде

00:30 15.03.2021 (обновлено: 01:31 15.03.2021)
 
© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevork DjansezianБилли Айлиш на 62-й церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevork Djansezian
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала премию "Грэмми" в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за композицию No time to die, ставшую саундтреком к последнему фильму о легендарном агенте британской разведки Джеймсе Бонде, говорится на официальном сайте организации.
Сообщается, что Айлиш разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом.
Песня No time to die была написана для одноименного фильма о супершпионе Джеймсе Бонде. Выход последней части бондианы на большие экраны запланирован на октябрь 2021 года после многочисленных задержек, связанных с пандемией коронавируса.
Айлиш и О'Коннелл смогли обойти таких номинантов, как Tейлор Свифт, номинированную за трек к мюзиклу "Кошки", британскую певицу Синтию Эриво с песней к фильму "Гарриет", композиторов Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопес и других.
Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, состоится вечером в воскресенье, на ней объявят победителей в большинстве номинаций, но по ряду из них победители объявляются в течение всего дня.
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Культура63-я церемония «Грэмми»ГрэммиБилли АйлишДжеймс БондСШАВ мире
 
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