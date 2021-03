https://ria.ru/20210315/eilish-1601184371.html

Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала премию "Грэмми" в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за композицию No time to die, ставшую саундтреком к последнему фильму о легендарном агенте британской разведки Джеймсе Бонде, говорится на официальном сайте организации.Сообщается, что Айлиш разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом.Песня No time to die была написана для одноименного фильма о супершпионе Джеймсе Бонде. Выход последней части бондианы на большие экраны запланирован на октябрь 2021 года после многочисленных задержек, связанных с пандемией коронавируса.Айлиш и О'Коннелл смогли обойти таких номинантов, как Tейлор Свифт, номинированную за трек к мюзиклу "Кошки", британскую певицу Синтию Эриво с песней к фильму "Гарриет", композиторов Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопес и других.Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, состоится вечером в воскресенье, на ней объявят победителей в большинстве номинаций, но по ряду из них победители объявляются в течение всего дня.

