Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде
00:30 15.03.2021 (обновлено: 01:31 15.03.2021)
© AFP 2021 / Getty Images North America / Kevork DjansezianБилли Айлиш на 62-й церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала премию "Грэмми" в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за композицию No time to die, ставшую саундтреком к последнему фильму о легендарном агенте британской разведки Джеймсе Бонде, говорится на официальном сайте организации.
Сообщается, что Айлиш разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом.
Песня No time to die была написана для одноименного фильма о супершпионе Джеймсе Бонде. Выход последней части бондианы на большие экраны запланирован на октябрь 2021 года после многочисленных задержек, связанных с пандемией коронавируса.
Айлиш и О'Коннелл смогли обойти таких номинантов, как Tейлор Свифт, номинированную за трек к мюзиклу "Кошки", британскую певицу Синтию Эриво с песней к фильму "Гарриет", композиторов Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопес и других.
Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, состоится вечером в воскресенье, на ней объявят победителей в большинстве номинаций, но по ряду из них победители объявляются в течение всего дня.
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