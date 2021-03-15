https://ria.ru/20210315/dorogi-1601371702.html

На ремонт трасс на Кубани направили еще более миллиарда рублей

На ремонт трасс на Кубани направили еще более миллиарда рублей

На ремонт трасс в Краснодарском крае в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направили еще 1,1 миллиарда рублей, это позволит... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:38

2021-03-15T18:38

2021-03-15T18:38

краснодарский край

россия

роза хутор

северский район

краснодарский край

кропоткин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590431678_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_52411b994d56c8016f382f698cd8e752.jpg

КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. На ремонт трасс в Краснодарском крае в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направили еще 1,1 миллиарда рублей, это позволит обновить 36 километров дорог регионального значения в 2021 году, сообщает администрация региона.Уточняется, что ранее в 2021 году планировалось привести в порядок около 12 километров дорог регионального значения. "Теперь дорожники дополнительно обновят еще 24 километра таких трасс", – приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Андрея Коновалова.Планируется отремонтировать участки на трассе Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края, участок перед станицей Воронежской и на автодороге Альпика-Сервис до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор".Помимо этого, в 2021 году заасфальтируют 10 километров дорог в Северском районе за станицей Калужской и начнут ремонтировать трехкилометровый подъезд к селу Харциз Первый в Лазаревском районе Сочи.Кроме того, за счет дополнительного федерального финансирования в размере 2 миллиардов рублей ускорится строительство нового Яблоновского моста. Отмечается, что теперь ряд работ удастся провести раньше запланированных сроков, и уже в конце 2021 года техническая готовность моста будет составлять 50%.Общее финансирование дорожного нацпроекта в текущем году увеличилось до 8 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210315/adygeya-1601354474.html

https://ria.ru/20210315/kurorty-1601252030.html

https://ria.ru/20210312/adygeya-1600913224.html

россия

северский район

краснодарский край

кропоткин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роза хутор, северский район, краснодарский край, кропоткин