На ремонт трасс на Кубани направили еще более миллиарда рублей
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина во время пробежки в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. На ремонт трасс в Краснодарском крае в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направили еще 1,1 миллиарда рублей, это позволит обновить 36 километров дорог регионального значения в 2021 году, сообщает администрация региона.
"По распоряжению правительства РФ на ремонт трасс в Краснодарском крае в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направили еще 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее в 2021 году планировалось привести в порядок около 12 километров дорог регионального значения. "Теперь дорожники дополнительно обновят еще 24 километра таких трасс", – приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Андрея Коновалова.
Планируется отремонтировать участки на трассе Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края, участок перед станицей Воронежской и на автодороге Альпика-Сервис до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор".
Помимо этого, в 2021 году заасфальтируют 10 километров дорог в Северском районе за станицей Калужской и начнут ремонтировать трехкилометровый подъезд к селу Харциз Первый в Лазаревском районе Сочи.
"Всего в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях благодаря нацпроекту в текущем году обновят 112 километров местных дорог. Таким образом, всего в 2021 году в крае отремонтируют 127 объектов общей протяженностью 148 километров. Еще пять объектов останутся переходящими на последующие годы", - пояснили в ведомстве.
Кроме того, за счет дополнительного федерального финансирования в размере 2 миллиардов рублей ускорится строительство нового Яблоновского моста. Отмечается, что теперь ряд работ удастся провести раньше запланированных сроков, и уже в конце 2021 года техническая готовность моста будет составлять 50%.
Общее финансирование дорожного нацпроекта в текущем году увеличилось до 8 миллиардов рублей.