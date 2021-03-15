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Краснодарский край
https://ria.ru/20210315/dorogi-1601371702.html
На ремонт трасс на Кубани направили еще более миллиарда рублей
На ремонт трасс на Кубани направили еще более миллиарда рублей
На ремонт трасс в Краснодарском крае в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направили еще 1,1 миллиарда рублей, это позволит... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:38
2021-03-15T18:38
краснодарский край
россия
роза хутор
северский район
краснодарский край
кропоткин
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КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. На ремонт трасс в Краснодарском крае в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направили еще 1,1 миллиарда рублей, это позволит обновить 36 километров дорог регионального значения в 2021 году, сообщает администрация региона.Уточняется, что ранее в 2021 году планировалось привести в порядок около 12 километров дорог регионального значения. "Теперь дорожники дополнительно обновят еще 24 километра таких трасс", – приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Андрея Коновалова.Планируется отремонтировать участки на трассе Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края, участок перед станицей Воронежской и на автодороге Альпика-Сервис до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор".Помимо этого, в 2021 году заасфальтируют 10 километров дорог в Северском районе за станицей Калужской и начнут ремонтировать трехкилометровый подъезд к селу Харциз Первый в Лазаревском районе Сочи.Кроме того, за счет дополнительного федерального финансирования в размере 2 миллиардов рублей ускорится строительство нового Яблоновского моста. Отмечается, что теперь ряд работ удастся провести раньше запланированных сроков, и уже в конце 2021 года техническая готовность моста будет составлять 50%.Общее финансирование дорожного нацпроекта в текущем году увеличилось до 8 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210315/adygeya-1601354474.html
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россия, роза хутор, северский район, краснодарский край, кропоткин

На ремонт трасс на Кубани направили еще более миллиарда рублей

18:38 15.03.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина во время пробежки в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
Мужчина во время пробежки в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. На ремонт трасс в Краснодарском крае в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направили еще 1,1 миллиарда рублей, это позволит обновить 36 километров дорог регионального значения в 2021 году, сообщает администрация региона.

"По распоряжению правительства РФ на ремонт трасс в Краснодарском крае в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направили еще 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что ранее в 2021 году планировалось привести в порядок около 12 километров дорог регионального значения. "Теперь дорожники дополнительно обновят еще 24 километра таких трасс", – приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Андрея Коновалова.
Планируется отремонтировать участки на трассе КраснодарКропоткин – граница Ставропольского края, участок перед станицей Воронежской и на автодороге Альпика-Сервис до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор".
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Помимо этого, в 2021 году заасфальтируют 10 километров дорог в Северском районе за станицей Калужской и начнут ремонтировать трехкилометровый подъезд к селу Харциз Первый в Лазаревском районе Сочи.

"Всего в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях благодаря нацпроекту в текущем году обновят 112 километров местных дорог. Таким образом, всего в 2021 году в крае отремонтируют 127 объектов общей протяженностью 148 километров. Еще пять объектов останутся переходящими на последующие годы", - пояснили в ведомстве.

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Кроме того, за счет дополнительного федерального финансирования в размере 2 миллиардов рублей ускорится строительство нового Яблоновского моста. Отмечается, что теперь ряд работ удастся провести раньше запланированных сроков, и уже в конце 2021 года техническая готовность моста будет составлять 50%.
Общее финансирование дорожного нацпроекта в текущем году увеличилось до 8 миллиардов рублей.
 
Краснодарский крайРоссияРоза ХуторСеверский районКраснодарский крайКропоткин
 
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