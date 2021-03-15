https://ria.ru/20210315/dollar-1601344044.html
Эксперт оценила вероятность краха доллара
Эксперт оценила вероятность краха доллара
Рассуждения о возможном обвале доллара на фоне текущей ситуации лучше заменить на действия по укреплению российской экономики, сказала руководитель института... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:31
2021-03-15T16:31
2021-03-15T16:38
россия
вероника крашенинникова
китай
brent
сша
экономика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рассуждения о возможном обвале доллара на фоне текущей ситуации лучше заменить на действия по укреплению российской экономики, сказала руководитель института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.Она отметила, что если случится падение цены доллара к рублю, например, с 73 до 71 - "это никакой не обвал, а нормальные рыночные колебания". "Более того, не столько доллар падает, сколько рубль крепчает на фоне растущих цен на нефть: Brent приближается к 70 долларам за баррель, так было и в 2019 году", - сказала она.По мнению Крашенинниковой, несмотря на долг США в размере 28 триллионов долларов, который будет только расти, валюта выдерживает давление. "Он (доллар - ред.) держится, во-первых, на своём статусе мировой валюты. Пока другие страны торгуют в долларах, принимают их за свои товары, доллар остаётся в силе. В долларах хранятся национальные резервы. Другие страны инвестируют гигантские суммы в гособлигации США", - сказала Крашенинникова."Да, в последние годы Китай и Россия сократили авуары в долларах и начинают торговать в своих валютах. Надеемся, этот тренд продолжится", - отметила она.Вторым фактором, который подкрепляет доллар, по словам эксперта, является военная мощь США. "Если лидер какого-либо государства вдруг захочет прекратить использование долларов, к нему придут со сменой режима", - сказала Крашенинникова."Есть и другие экономические факторы. Какая экономика имеет больше проблем — США, Китая или России? Американская, при всех своих проблемах, остаётся более сильной в сравнении", - сказала она.Как отметила Крашенинникова, при оценке нужно учитывать и такие факторы, как готовность крупного бизнеса страны отказаться от долларов, или граждан - перевести свои запасы в другие валюты, еще один вопрос о валюте, которая могла бы заменить доллар.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/dollar-1594741142.html
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россия, вероника крашенинникова, китай, brent, сша, экономика
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Рассуждения о возможном обвале доллара на фоне текущей ситуации лучше заменить на действия по укреплению российской экономики, сказала руководитель института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова
.
"Есть экономисты, которые из предсказаний краха США и доллара сделали себе профессию. А мы видим, что в 2013 году курс доллара был 33 рубля, а сегодня 73. Так что не будем принимать желаемое за действительное и будем укреплять свою экономику", - сказала Крашенинникова РИА Новости.
Она отметила, что если случится падение цены доллара к рублю, например, с 73 до 71 - "это никакой не обвал, а нормальные рыночные колебания". "Более того, не столько доллар падает, сколько рубль крепчает на фоне растущих цен на нефть: Brent
приближается к 70 долларам за баррель, так было и в 2019 году", - сказала она.
По мнению Крашенинниковой, несмотря на долг США
в размере 28 триллионов долларов, который будет только расти, валюта выдерживает давление. "Он (доллар - ред.) держится, во-первых, на своём статусе мировой валюты. Пока другие страны торгуют в долларах, принимают их за свои товары, доллар остаётся в силе. В долларах хранятся национальные резервы. Другие страны инвестируют гигантские суммы в гособлигации США", - сказала Крашенинникова.
"Да, в последние годы Китай и Россия сократили авуары в долларах и начинают торговать в своих валютах. Надеемся, этот тренд продолжится", - отметила она.
Вторым фактором, который подкрепляет доллар, по словам эксперта, является военная мощь США. "Если лидер какого-либо государства вдруг захочет прекратить использование долларов, к нему придут со сменой режима", - сказала Крашенинникова.
"Есть и другие экономические факторы. Какая экономика имеет больше проблем — США, Китая или России? Американская, при всех своих проблемах, остаётся более сильной в сравнении", - сказала она.
Как отметила Крашенинникова, при оценке нужно учитывать и такие факторы, как готовность крупного бизнеса страны отказаться от долларов, или граждан - перевести свои запасы в другие валюты, еще один вопрос о валюте, которая могла бы заменить доллар.