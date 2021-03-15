https://ria.ru/20210315/daniya-1600941497.html

В Дании борцы за разумное потребление продуктов спасают "уродливые" овощи

В Дании борцы за разумное потребление продуктов спасают "уродливые" овощи

В Дании благодаря инициативе по продаже "уродливых" овощей в супермаркетах покупатели спасли от свалки и компоста 370 тонн эстетически не привлекательных, но... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T03:24

2021-03-15T03:24

2021-03-15T03:24

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Дании благодаря инициативе по продаже "уродливых" овощей в супермаркетах покупатели спасли от свалки и компоста 370 тонн эстетически не привлекательных, но качественных и вкусных овощей и фруктов, сообщает "ЕвроПульс".Два года назад организация по борьбе с неоправданной потерей продуктов убедила продавцов не выбрасывать нестандартные продукты, продавать по сниженной цене, а покупателей — приобретать такой товар. К инициативе присоединились производители помидоров и других овощей.В итоге на столы потребителей за пару лет отправилось треть миллиона тонн сезонных продуктов необычной формы.По данным опросов, 55 процентов граждан предпочитают покупать как раз "уродливые", а не "идеальные" помидоры, огурцы, морковь и другие овощи. Чаще всего так поступают датчане в возрасте от 18 до 34 лет.В других европейских странах действуют похожие инициативы. Например, в Португалии фермеры объединились, чтобы сообща продавать "уродливую" часть урожая на рынках и ярмарках.

https://ria.ru/20210308/bliny-1600059835.html

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