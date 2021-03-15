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https://ria.ru/20210315/cruella-1601220865.html
Disney представил новый трейлер "Круэллы" во время церемонии "Грэмми"
Disney представил новый трейлер "Круэллы" во время церемонии "Грэмми"
Во время трансляции церемонии вручения 63-й премии "Грэмми" был показан последний трейлер фильма "Круэлла" киностудии Disney с Эммой Стоун в главной роли. Позже РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:09
2021-03-15T12:09
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Во время трансляции церемонии вручения 63-й премии "Грэмми" был показан последний трейлер фильма "Круэлла" киностудии Disney с Эммой Стоун в главной роли. Позже ролик опубликовали на YouTube, сообщает Variety. В новом видео зрители узнают, что Круэлла де Виль работает уборщицей и ходит с рыжими волосами. В свободное время она пытается исполнить мечту всей своей жизни и стать всемирно известным дизайнером. Действие в фильме, снятом Крейгом Гиллеспи ("Тоня против всех", "И грянул шторм"), разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница и дизайнер по имени Круэлла. Она хочет сделать себе имя с помощью своих работ, но все ее попытки приводят к тому, что героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца".Вместе с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в "Круэлле" также снялись Эмма Томпсон, Дев Патель, Эмили Бичем, Марк Стронг и другие.Премьеры ленты запланирована на май этого года.
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кино и сериалы, новости культуры, эмма томпсон, the walt disney company, youtube, лондон, грэмми

Disney представил новый трейлер "Круэллы" во время церемонии "Грэмми"

12:09 15.03.2021
 
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Во время трансляции церемонии вручения 63-й премии "Грэмми" был показан последний трейлер фильма "Круэлла" киностудии Disney с Эммой Стоун в главной роли. Позже ролик опубликовали на YouTube, сообщает Variety.
В новом видео зрители узнают, что Круэлла де Виль работает уборщицей и ходит с рыжими волосами. В свободное время она пытается исполнить мечту всей своей жизни и стать всемирно известным дизайнером.
"Это мир возможностей. И я была предназначена для большего в этой жизни. Я хочу заниматься искусством и создавать проблемы", — говорит главная героиня.
Действие в фильме, снятом Крейгом Гиллеспи ("Тоня против всех", "И грянул шторм"), разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница и дизайнер по имени Круэлла. Она хочет сделать себе имя с помощью своих работ, но все ее попытки приводят к тому, что героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца".
Вместе с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в "Круэлле" также снялись Эмма Томпсон, Дев Патель, Эмили Бичем, Марк Стронг и другие.
Премьеры ленты запланирована на май этого года.
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