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Глава Подмосковья назвал два способа справиться с буллингом в школе
Глава Подмосковья назвал два способа справиться с буллингом в школе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью тиктокеру Арине Ростовской рассказал о способах справиться с буллингом в школе, сообщил телеканал... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:30
2021-03-15T18:30
2021-03-15T18:30
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью тиктокеру Арине Ростовской рассказал о способах справиться с буллингом в школе, сообщил телеканал "360". Как считает глава региона, у ребенка, который столкнулся с травлей, есть только два пути решения проблемы. Школьник может попросить о помощи других либо разобраться с обидчиками самостоятельно. По мнению Воробьева, никто не имеет права ломать личность другого человека. Учителя должны обязательно помочь ребенку, который столкнулся с несправедливостью. Глава Подмосковья вспомнил, что, когда учился в школе, был уважаем среди ребят. "Я, как писали в характеристике в школе, пользовался авторитетом. Дрался ли я? Дрался. Били ли меня? Били. Но я старался не давать себя в обиду", — вспомнил губернатор. Андрей Воробьев подчеркнул, что резко негативно относится к буллингу и осуждает тех, кто им занимается.
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РИА Новости
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью тиктокеру Арине Ростовской рассказал о способах справиться с буллингом в школе, сообщил телеканал "360".
Как считает глава региона, у ребенка, который столкнулся с травлей, есть только два пути решения проблемы. Школьник может попросить о помощи других либо разобраться с обидчиками самостоятельно.
"Два варианта: найти союзников или дать отпор. Другого ответа я не знаю. Если тебя унижают и оскорбляют, ты не должен давать заступать за линию, должен включать силы — родителей, педагогов, самому. <…> Но нельзя, чтобы тебя ломали. А те, кто этим занимается, должны получить должное", — подчеркнул губернатор.
По мнению Воробьева, никто не имеет права ломать личность другого человека. Учителя должны обязательно помочь ребенку, который столкнулся с несправедливостью. Глава Подмосковья вспомнил, что, когда учился в школе, был уважаем среди ребят.
"Я, как писали в характеристике в школе, пользовался авторитетом. Дрался ли я? Дрался. Били ли меня? Били. Но я старался не давать себя в обиду", — вспомнил губернатор.
Андрей Воробьев подчеркнул, что резко негативно относится к буллингу и осуждает тех, кто им занимается.