https://ria.ru/20210315/bulling-1601369976.html

Глава Подмосковья назвал два способа справиться с буллингом в школе

Глава Подмосковья назвал два способа справиться с буллингом в школе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью тиктокеру Арине Ростовской рассказал о способах справиться с буллингом в школе, сообщил телеканал... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:30

2021-03-15T18:30

2021-03-15T18:30

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью тиктокеру Арине Ростовской рассказал о способах справиться с буллингом в школе, сообщил телеканал "360". Как считает глава региона, у ребенка, который столкнулся с травлей, есть только два пути решения проблемы. Школьник может попросить о помощи других либо разобраться с обидчиками самостоятельно. По мнению Воробьева, никто не имеет права ломать личность другого человека. Учителя должны обязательно помочь ребенку, который столкнулся с несправедливостью. Глава Подмосковья вспомнил, что, когда учился в школе, был уважаем среди ребят. "Я, как писали в характеристике в школе, пользовался авторитетом. Дрался ли я? Дрался. Били ли меня? Били. Но я старался не давать себя в обиду", — вспомнил губернатор. Андрей Воробьев подчеркнул, что резко негативно относится к буллингу и осуждает тех, кто им занимается.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)