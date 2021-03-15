https://ria.ru/20210315/belorussiya-1601380791.html

Лукашенко расширил состав постоянных членов Совбеза Белоруссии

Лукашенко расширил состав постоянных членов Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом расширил состав постоянных членов Совета безопасности республики, в него дополнительно включены министры... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T19:36

2021-03-15T19:36

2021-03-15T20:10

протесты в белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом расширил состав постоянных членов Совета безопасности республики, в него дополнительно включены министры внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета госбезопасности, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.Ранее постоянными членами Совбеза в республике были премьер, председатели обеих палат парламента, глава администрации президента и госсекретарь Совета безопасности. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович 25 февраля после встречи с Лукашенко заявил, что список постоянных членов этой госструктуры может быть расширен."Глава государства Александр Лукашенко 15 марта подписал указ №106, которым утвержден состав Совета безопасности. В соответствии с документом председателем Совета безопасности является президент Беларуси. В качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц: премьер-министр, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, глава администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, председатель Комитета государственной безопасности", - приводит сообщение пресс-службы Sputnik Беларусь.Членами Совбеза, согласно президентскому указу, являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210314/belorussiya-1601176539.html

https://ria.ru/20210315/druzya-1601232304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире