Онлайн-конференция о проблеме банкротства
17 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Банкротство: постпандемия российского бизнеса".
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Участники:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна МИНЕЕВА;
- заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства - начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации Артем КОНОНЕНКО;
- руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве по вопросам, связанным с предупреждением банкротства, Евгений ПУСТОШИЛОВ;
- генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" ЗаБизнес.РФ Элина СИДОРЕНКО;
- вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП Александр ВАРВАРИН.
Завершился временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из пострадавших в период пандемии отраслей. Он привел к двадцатипроцентному снижению уровня корпоративных банкротств, но почти не помог малому бизнесу. Со стороны отраслевого сообщества готовится к внесению законодательная инициатива о реформировании механизма санации предприятий реального сектора экономики, что позволит получить защиту от кредиторов на время реорганизации бизнеса. Как защититься бизнесу от необоснованного уголовного преследования в постпандемию?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна МИНЕЕВА;
- заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства - начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации Артем КОНОНЕНКО;
- руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве по вопросам, связанным с предупреждением банкротства, Евгений ПУСТОШИЛОВ;
- генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" ЗаБизнес.РФ Элина СИДОРЕНКО;
- вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП Александр ВАРВАРИН.
Завершился временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из пострадавших в период пандемии отраслей. Он привел к двадцатипроцентному снижению уровня корпоративных банкротств, но почти не помог малому бизнесу. Со стороны отраслевого сообщества готовится к внесению законодательная инициатива о реформировании механизма санации предприятий реального сектора экономики, что позволит получить защиту от кредиторов на время реорганизации бизнеса. Как защититься бизнесу от необоснованного уголовного преследования в постпандемию?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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