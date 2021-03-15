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Онлайн-конференция о проблеме банкротства
Онлайн-конференция о проблеме банкротства
17 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Банкротство: постпандемия российского бизнеса".
2021-03-15T19:17
2021-03-15T19:17
анонсы
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Задать вопросУчастники:- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна МИНЕЕВА;- заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства - начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации Артем КОНОНЕНКО;- руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве по вопросам, связанным с предупреждением банкротства, Евгений ПУСТОШИЛОВ;- генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" ЗаБизнес.РФ Элина СИДОРЕНКО;- вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП Александр ВАРВАРИН.Завершился временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из пострадавших в период пандемии отраслей. Он привел к двадцатипроцентному снижению уровня корпоративных банкротств, но почти не помог малому бизнесу. Со стороны отраслевого сообщества готовится к внесению законодательная инициатива о реформировании механизма санации предприятий реального сектора экономики, что позволит получить защиту от кредиторов на время реорганизации бизнеса. Как защититься бизнесу от необоснованного уголовного преследования в постпандемию?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о проблеме банкротства

19:17 15.03.2021
 
Читать ria.ru в
17 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Банкротство: постпандемия российского бизнеса".
Задать вопрос

Участники:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна МИНЕЕВА;
- заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства - начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации Артем КОНОНЕНКО;
- руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве по вопросам, связанным с предупреждением банкротства, Евгений ПУСТОШИЛОВ;
- генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" ЗаБизнес.РФ Элина СИДОРЕНКО;
- вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП Александр ВАРВАРИН.

Завершился временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из пострадавших в период пандемии отраслей. Он привел к двадцатипроцентному снижению уровня корпоративных банкротств, но почти не помог малому бизнесу. Со стороны отраслевого сообщества готовится к внесению законодательная инициатива о реформировании механизма санации предприятий реального сектора экономики, что позволит получить защиту от кредиторов на время реорганизации бизнеса. Как защититься бизнесу от необоснованного уголовного преследования в постпандемию?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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