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Бальбек рассказал о мошеннике, прикрывавшемся его именем
Бальбек рассказал о мошеннике, прикрывавшемся его именем
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек сообщил о задержании в Крыму мошенника, который, действуя от его имени, вытягивал деньги из предпринимателей. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:09
2021-03-15T14:03
руслан бальбек
госдума рф
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек сообщил о задержании в Крыму мошенника, который, действуя от его имени, вытягивал деньги из предпринимателей.Депутат отметил, что мошенник рассылал поддельные бланки из приемной, заверенные якобы его подписью. "Звонил предпринимателям и уговаривал их перечислить деньги на заранее открытые им банковские счета. Для личной наживы решил воспользоваться моей репутацией. Возможно, замышлял и в целом дискредитацию моего имени", — подчеркнул он.Бальбек пояснил, что злоумышленник действовал с территории Украины. Задержали его при въезде на полуостров. "В Крыму ему помогали сообщники. Сейчас сотрудники МВД по РК в отношении этого новоявленного "благотворителя" возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - отметил Бальбек.Депутат призвал всех, кто пострадал или сталкивался с обращениями якобы от его имени, обратиться в полицию или его приемную.
https://radiosputnik.ria.ru/20210313/moshennichestvo-1601086396.html
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руслан бальбек, госдума рф, украина, происшествия

Бальбек рассказал о мошеннике, прикрывавшемся его именем

11:09 15.03.2021 (обновлено: 14:03 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек сообщил о задержании в Крыму мошенника, который, действуя от его имени, вытягивал деньги из предпринимателей.
"Сотрудники МВД по республике Крым задержали злоумышленника, который от моего имени на протяжении 2020 года обращался к гражданам, преимущественно предпринимателям, и просил деньги на якобы благие цели. Одним говорил, что это для моей семьи, другим - что на благотворительность, третьим - что на важные проекты. Но в итоге обманывал всех", - сказал журналистам Бальбек.
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Депутат отметил, что мошенник рассылал поддельные бланки из приемной, заверенные якобы его подписью. "Звонил предпринимателям и уговаривал их перечислить деньги на заранее открытые им банковские счета. Для личной наживы решил воспользоваться моей репутацией. Возможно, замышлял и в целом дискредитацию моего имени", — подчеркнул он.
Бальбек пояснил, что злоумышленник действовал с территории Украины. Задержали его при въезде на полуостров. "В Крыму ему помогали сообщники. Сейчас сотрудники МВД по РК в отношении этого новоявленного "благотворителя" возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - отметил Бальбек.
Депутат призвал всех, кто пострадал или сталкивался с обращениями якобы от его имени, обратиться в полицию или его приемную.
 
Руслан БальбекГосдума РФУкраинаПроисшествия
 
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