https://ria.ru/20210315/balbek-1601215247.html

Бальбек рассказал о мошеннике, прикрывавшемся его именем

Бальбек рассказал о мошеннике, прикрывавшемся его именем

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек сообщил о задержании в Крыму мошенника, который, действуя от его имени, вытягивал деньги из предпринимателей. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:09

2021-03-15T11:09

2021-03-15T14:03

руслан бальбек

госдума рф

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек сообщил о задержании в Крыму мошенника, который, действуя от его имени, вытягивал деньги из предпринимателей.Депутат отметил, что мошенник рассылал поддельные бланки из приемной, заверенные якобы его подписью. "Звонил предпринимателям и уговаривал их перечислить деньги на заранее открытые им банковские счета. Для личной наживы решил воспользоваться моей репутацией. Возможно, замышлял и в целом дискредитацию моего имени", — подчеркнул он.Бальбек пояснил, что злоумышленник действовал с территории Украины. Задержали его при въезде на полуостров. "В Крыму ему помогали сообщники. Сейчас сотрудники МВД по РК в отношении этого новоявленного "благотворителя" возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - отметил Бальбек.Депутат призвал всех, кто пострадал или сталкивался с обращениями якобы от его имени, обратиться в полицию или его приемную.

https://radiosputnik.ria.ru/20210313/moshennichestvo-1601086396.html

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руслан бальбек, госдума рф, украина, происшествия