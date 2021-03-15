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https://ria.ru/20210315/avtovaz-1601200961.html
"АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены на автомобили
"АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены на автомобили
"АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены, подорожание составило в среднем 10-20 тысяч рублей для базовой модификации, следует из данных обновленных прайс-листов... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:28
2021-03-15T11:19
россия
авто
автоваз
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены, подорожание составило в среднем 10-20 тысяч рублей для базовой модификации, следует из данных обновленных прайс-листов компании.Так, самая популярная модель Волжского автозавода — Lada Granta — в стандартной комплектации в кузове седан подорожала на 11 тысяч рублей и теперь предлагается по цене от 511 тысяч, следующая за ней по потребительским симпатиям Vesta выросла на 20 тысяч в базе и стоит от 724 тысяч рублей, Lada Xray подорожала на 15 тысяч и теперь стартует с отметки 695 тысяч рублей.Обновленный Largus и Niva Travel выросли также на 15 тысяч до минимум 705 и 763 тысяч рублей соответственно, Lada Niva Legend (бывшая 4х4) подорожала примерно на восемь тысяч рублей и предлагается от 608 тысяч рублей, следует из данных прайс-листов.До этого "АвтоВАЗ" вслед за рядом других производителей поднял цены на свои машины с 15 января на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации, а в 2020 году компания повышала цены пять раз, но каждый раз на скромные один-два процента.
https://ria.ru/20210122/niva-1594170292.html
https://ria.ru/20210314/avtomobil-1601159462.html
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россия, авто, автоваз, экономика

"АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены на автомобили

09:28 15.03.2021 (обновлено: 11:19 15.03.2021)
 
© Фото : LADALada Granta
Lada Granta - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : LADA
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены, подорожание составило в среднем 10-20 тысяч рублей для базовой модификации, следует из данных обновленных прайс-листов компании.
Так, самая популярная модель Волжского автозавода — Lada Granta — в стандартной комплектации в кузове седан подорожала на 11 тысяч рублей и теперь предлагается по цене от 511 тысяч, следующая за ней по потребительским симпатиям Vesta выросла на 20 тысяч в базе и стоит от 724 тысяч рублей, Lada Xray подорожала на 15 тысяч и теперь стартует с отметки 695 тысяч рублей.
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До этого "АвтоВАЗ" вслед за рядом других производителей поднял цены на свои машины с 15 января на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации, а в 2020 году компания повышала цены пять раз, но каждый раз на скромные один-два процента.
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