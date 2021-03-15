https://ria.ru/20210315/avtovaz-1601200961.html

"АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены на автомобили

"АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены на автомобили

"АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены, подорожание составило в среднем 10-20 тысяч рублей для базовой модификации, следует из данных обновленных прайс-листов... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:28

2021-03-15T09:28

2021-03-15T11:19

россия

авто

автоваз

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152734/00/1527340007_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_65693975e1ae4503732aae56bb5dd720.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" второй раз за год поднял цены, подорожание составило в среднем 10-20 тысяч рублей для базовой модификации, следует из данных обновленных прайс-листов компании.Так, самая популярная модель Волжского автозавода — Lada Granta — в стандартной комплектации в кузове седан подорожала на 11 тысяч рублей и теперь предлагается по цене от 511 тысяч, следующая за ней по потребительским симпатиям Vesta выросла на 20 тысяч в базе и стоит от 724 тысяч рублей, Lada Xray подорожала на 15 тысяч и теперь стартует с отметки 695 тысяч рублей.Обновленный Largus и Niva Travel выросли также на 15 тысяч до минимум 705 и 763 тысяч рублей соответственно, Lada Niva Legend (бывшая 4х4) подорожала примерно на восемь тысяч рублей и предлагается от 608 тысяч рублей, следует из данных прайс-листов.До этого "АвтоВАЗ" вслед за рядом других производителей поднял цены на свои машины с 15 января на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации, а в 2020 году компания повышала цены пять раз, но каждый раз на скромные один-два процента.

https://ria.ru/20210122/niva-1594170292.html

https://ria.ru/20210314/avtomobil-1601159462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, автоваз, экономика