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В Ивановской области перевернулся автобус
В Ивановской области перевернулся автобус
Автобус перевернулся после столкновения с автомобилем в Ивановской области, находившиеся в салоне 11 пассажиров не пострадали, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:48
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ивановская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Автобус перевернулся после столкновения с автомобилем в Ивановской области, находившиеся в салоне 11 пассажиров не пострадали, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло в 6.20 понедельника в районе села Китово.По предварительной информации, водитель автобуса обгонял Audi, не справился с управлением, задел иномарку, и оба транспортных средства съехали в правый кювет.
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ивановская область, происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус

09:48 15.03.2021 (обновлено: 10:04 15.03.2021)
 
© Фото : ГУМВД России по Ивановской областиВ Шуйском районе Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
В Шуйском районе Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : ГУМВД России по Ивановской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Автобус перевернулся после столкновения с автомобилем в Ивановской области, находившиеся в салоне 11 пассажиров не пострадали, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в 6.20 понедельника в районе села Китово.
"Перевернулся в кювет рейсовый пассажирский автобус ПАЗ. В салоне находилось 11 человек. По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса пока о травмах не заявлял. ПАЗ следовал из Шуи в Иваново", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель автобуса обгонял Audi, не справился с управлением, задел иномарку, и оба транспортных средства съехали в правый кювет.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 14:17
В Тульской области в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек
"Автомобилем Audi управляла женщина, ее пассажир - женщина 1978 года рождения - получила травму головы и самостоятельно обратилась в Шуйскую ЦРБ. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП с участием общественного транспорта", - информирует ведомство.
 
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