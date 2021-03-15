В Ивановской области перевернулся автобус
09:48 15.03.2021 (обновлено: 10:04 15.03.2021)
© Фото : ГУМВД России по Ивановской областиВ Шуйском районе Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
© Фото : ГУМВД России по Ивановской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Автобус перевернулся после столкновения с автомобилем в Ивановской области, находившиеся в салоне 11 пассажиров не пострадали, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в 6.20 понедельника в районе села Китово.
"Перевернулся в кювет рейсовый пассажирский автобус ПАЗ. В салоне находилось 11 человек. По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса пока о травмах не заявлял. ПАЗ следовал из Шуи в Иваново", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель автобуса обгонял Audi, не справился с управлением, задел иномарку, и оба транспортных средства съехали в правый кювет.
"Автомобилем Audi управляла женщина, ее пассажир - женщина 1978 года рождения - получила травму головы и самостоятельно обратилась в Шуйскую ЦРБ. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП с участием общественного транспорта", - информирует ведомство.