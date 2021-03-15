https://ria.ru/20210315/avtobus-1601203033.html

В Ивановской области перевернулся автобус

В Ивановской области перевернулся автобус

Автобус перевернулся после столкновения с автомобилем в Ивановской области, находившиеся в салоне 11 пассажиров не пострадали, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:48

2021-03-15T09:48

2021-03-15T10:04

ивановская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Автобус перевернулся после столкновения с автомобилем в Ивановской области, находившиеся в салоне 11 пассажиров не пострадали, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло в 6.20 понедельника в районе села Китово.По предварительной информации, водитель автобуса обгонял Audi, не справился с управлением, задел иномарку, и оба транспортных средства съехали в правый кювет.

https://ria.ru/20210310/dtp-1600612789.html

ивановская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, происшествия