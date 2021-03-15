В Италии запретили применение 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca
13:23 15.03.2021 (обновлено: 13:27 15.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
РИМ, 15 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Объем запрещенной к применению в Италии партии вакцины AstraZeneca составляет 250 тысяч доз, заявил президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу.
Известный вирусолог подчеркнул, что по завершении проверок партия препарата вновь получит разрешение.
Три летальных исхода вскоре после прививки от коронавирусной инфекции с использованием препарата АstraZeneca были зафиксированы на Сицилии. Они изучаются следственными органами Италии. На минувшей неделе Aifa сообщило, что запретило использование в стране доз из партии ABV2856 "в качестве меры предосторожности" до выяснения всех обстоятельств. Премьер-министр страны Марио Драги позднее указал, что итальянские медицинские власти не нашли доказательства связи между применением данной вакцины и смертью нескольких граждан. Применение вакцины от британо-шведской компании из других ее партий в Италии продолжается.
"Речь идет о партии в 500 тысяч доз, из которых 250 тысяч были доставлены в Италию, а 170 тысяч были введены без серьезных побочных эффектов. Каждый год тромбоэмболия (закупорка сосудов) поражает примерно одного человека на тысячу жителей. Среди молодежи эта цифра возрастает до одного случая на 10-100 тысяч жителей", - сказал глава Aifa.
По его словам, страх перед вакцинацией и необоснованные заявления ставят под угрозы стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией. "Вакцины безопасны, достаточно посмотреть на цифры. Препарат AstraZeneca ввели 11 миллионам человек в Великобритании. Там зафиксированы 269 тромбоэмболий после применения, из которых 45 были смертельными. Однако они связаны с вакцинацией только по времени, прямая причина не была обнаружена", - сказал эксперт.
Недавно страны ЕС получили очередные крупные партии оксфордской вакцины от AstraZeneca, в частности, партия ABV5300 была отправлена в 17 стран. Власти Австрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Люксембурга в качестве меры предосторожности решили приостановить использование доз из этой партии. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия, позже - Нидерланды. В пятницу таким же образом поступила Болгария. Аналогичное решение в отношении доз из партии ABV2856 приняли власти Италии и Румынии.
Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния.