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https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601230883.html
Польша назвала условие приостановки вакцинации AstraZeneca
Польша назвала условие приостановки вакцинации AstraZeneca
Польша приостановит вакцинацию от коронавируса препаратом производства AstraZeneca, если соответствующую рекомендацию даст Европейское агентство лекарственных... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:44
2021-03-15T12:44
распространение коронавируса
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
польша
в мире
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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Польша приостановит вакцинацию от коронавируса препаратом производства AstraZeneca, если соответствующую рекомендацию даст Европейское агентство лекарственных средств, заявил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска журналистам в понедельник."Если говорить о вакцине AstraZeneca, то в последние дни вокруг нее много шума", - сказал Краска, уточнив, что в Польше пока не зафиксировали тяжелых последствий ее применения."Эта вакцина по-прежнему применяется в Польше. Если будут рекомендации агентства, то мы приостановим вакцинацию этой вакциной. В данную минуту такой рекомендации нет", - заключил он.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния.
https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600925015.html
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здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, польша, в мире

Польша назвала условие приостановки вакцинации AstraZeneca

12:44 15.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Польша приостановит вакцинацию от коронавируса препаратом производства AstraZeneca, если соответствующую рекомендацию даст Европейское агентство лекарственных средств, заявил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска журналистам в понедельник.
"Если говорить о вакцине AstraZeneca, то в последние дни вокруг нее много шума", - сказал Краска, уточнив, что в Польше пока не зафиксировали тяжелых последствий ее применения.
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В ВОЗ озвучили позицию по вакцине AstraZeneca
"Эта вакцина по-прежнему применяется в Польше. Если будут рекомендации агентства, то мы приостановим вакцинацию этой вакциной. В данную минуту такой рекомендации нет", - заключил он.
Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния.
 
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