В Дании у умершей после прививки AstraZeneca выявили необычные симптомы
12:21 15.03.2021 (обновлено: 16:17 15.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
МУРМАНСК, 15 мар — РИА Новости. У скончавшейся после прививки вакциной AstraZeneca жительницы Дании выявили необычные симптомы, сообщило датское медицинское агентство.
"У пациентки наблюдалась необычная клиническая картина с низким количеством тромбоцитов, тромбами в небольших и крупных сосудах, а также кровотечением", — пояснили в агентстве.
Там отметили, что специалисты тщательно изучат все обстоятельства и выяснят причины летального исхода.
При этом отмечается, что подобную симптоматику обнаружили и в других европейских странах — так, на прошлой неделе аналогичные побочные эффекты были описаны в Норвегии.
На прошлой неделе Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как скончалась сделавшая прививку 60-летняя женщина. До этого такое же решение приняли в других европейских странах, в том числе в Австрии, Норвегии, Исландии, Болгарии, Эстонии, Нидерландах, а Италия отказалась применять 250 тысяч доз. Причиной стали сообщения о возможном образовании тромбов у вакцинированных.
В Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что продолжают расследовать случаи тромбоэмболических осложнений после прививки, но по-прежнему считают, что пока нет доказательств того, что их вызвала именно вакцина AstraZeneca. В самой компании утверждают, что вакцина безопасна, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, уже получивших вакцину, ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом.