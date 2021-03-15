https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601227184.html

В Дании у умершей после прививки AstraZeneca выявили необычные симптомы

В Дании у умершей после прививки AstraZeneca выявили необычные симптомы

У скончавшейся после прививки вакциной AstraZeneca жительницы Дании выявили необычные симптомы, сообщило датское медицинское агентство. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:21

2021-03-15T12:21

2021-03-15T16:17

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МУРМАНСК, 15 мар — РИА Новости. У скончавшейся после прививки вакциной AstraZeneca жительницы Дании выявили необычные симптомы, сообщило датское медицинское агентство.Там отметили, что специалисты тщательно изучат все обстоятельства и выяснят причины летального исхода.При этом отмечается, что подобную симптоматику обнаружили и в других европейских странах — так, на прошлой неделе аналогичные побочные эффекты были описаны в Норвегии.На прошлой неделе Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как скончалась сделавшая прививку 60-летняя женщина. До этого такое же решение приняли в других европейских странах, в том числе в Австрии, Норвегии, Исландии, Болгарии, Эстонии, Нидерландах, а Италия отказалась применять 250 тысяч доз. Причиной стали сообщения о возможном образовании тромбов у вакцинированных.В Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что продолжают расследовать случаи тромбоэмболических осложнений после прививки, но по-прежнему считают, что пока нет доказательств того, что их вызвала именно вакцина AstraZeneca. В самой компании утверждают, что вакцина безопасна, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, уже получивших вакцину, ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/vaktsinatsiya-1601132997.html

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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , дания, норвегия, в мире