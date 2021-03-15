https://ria.ru/20210315/aliexpress-1601215437.html

AliExpress раскрыла число заказов из России

AliExpress раскрыла число заказов из России

AliExpress впервые раскрыла число заказов от россиян. С декабря 2020 года по февраль 2021-го граждане оставили на сайте 90 миллионов заказов, передает... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:10

2021-03-15T11:10

2021-03-15T11:10

россия-китай: главное

aliexpress

китай

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МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". AliExpress впервые раскрыла число заказов от россиян. С декабря 2020 года по февраль 2021-го граждане оставили на сайте 90 миллионов заказов, передает "Известия".Покупатели из России делают десятки тысяч заказов в день, отметили в AliExpress. На Россию приходит около 25% оборота торговой площадки.Самые популярные товары на AliExpress у россиян - это смартфоны и аксессуары к ним. Еще часто заказывают потребительскую электронику (флешки, зарядки и прочее), компьютеры, мелкие товары для офиса и автомобилей.Большая часть покупок приходится на товары из Китая, но и заказы из российских магазинов получили четверть от всей выручки AliExpress в России. Чаще всего у местных продавцов покупают смартфоны, бытовую технику, ноутбуки и различную технику для кухни.

https://ria.ru/20210315/glazev-1601210497.html

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

aliexpress, китай