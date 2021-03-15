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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210315/aliexpress-1601215437.html
AliExpress раскрыла число заказов из России
AliExpress раскрыла число заказов из России
AliExpress впервые раскрыла число заказов от россиян. С декабря 2020 года по февраль 2021-го граждане оставили на сайте 90 миллионов заказов, передает... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:10
2021-03-15T11:10
россия-китай: главное
aliexpress
китай
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МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". AliExpress впервые раскрыла число заказов от россиян. С декабря 2020 года по февраль 2021-го граждане оставили на сайте 90 миллионов заказов, передает "Известия".Покупатели из России делают десятки тысяч заказов в день, отметили в AliExpress. На Россию приходит около 25% оборота торговой площадки.Самые популярные товары на AliExpress у россиян - это смартфоны и аксессуары к ним. Еще часто заказывают потребительскую электронику (флешки, зарядки и прочее), компьютеры, мелкие товары для офиса и автомобилей.Большая часть покупок приходится на товары из Китая, но и заказы из российских магазинов получили четверть от всей выручки AliExpress в России. Чаще всего у местных продавцов покупают смартфоны, бытовую технику, ноутбуки и различную технику для кухни.
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aliexpress, китай

AliExpress раскрыла число заказов из России

11:10 15.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковШоу-рум Aliexpress в Москве
Шоу-рум Aliexpress в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". AliExpress впервые раскрыла число заказов от россиян. С декабря 2020 года по февраль 2021-го граждане оставили на сайте 90 миллионов заказов, передает "Известия".
Покупатели из России делают десятки тысяч заказов в день, отметили в AliExpress. На Россию приходит около 25% оборота торговой площадки.
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Самые популярные товары на AliExpress у россиян - это смартфоны и аксессуары к ним. Еще часто заказывают потребительскую электронику (флешки, зарядки и прочее), компьютеры, мелкие товары для офиса и автомобилей.
За этот период на AliExpress выросли продажи теплой одежды - ее заказывали в 8,7 раз больше, чем в тот же период годом раньше. Еще на продажах все еще сказывается коронавирус, изоляция и удаленная работы - товары для домашнего фитнеса стали популярнее в полтора раза.
Большая часть покупок приходится на товары из Китая, но и заказы из российских магазинов получили четверть от всей выручки AliExpress в России. Чаще всего у местных продавцов покупают смартфоны, бытовую технику, ноутбуки и различную технику для кухни.
 
Россия-Китай: ГлавноеAliExpressКитай
 
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