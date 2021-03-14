https://ria.ru/20210314/zakharova-1601155466.html
Захарова: Запад сам ускорил начало регулирования интернета
Захарова: Запад сам ускорил начало регулирования интернета
Запад демонстрирует аморальное поведение, блокируя российский интернет-контент, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T16:23
2021-03-14T16:23
2021-03-14T17:23
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google
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости. Запад демонстрирует аморальное поведение, блокируя российский интернет-контент, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".По словам Захаровой, Запад сам же ускорил то, на что Россия долгое время не решалась."Мы все время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство, что касается деятельности американских интернет-монополий", — пояснила дипломат.Она добавила, что российская сторона все время прислушивалась к тому, как это будет воспринято и не нарушит ли некие принципы."Да не нарушим, потому что они уже давно разрушены этим самым коллективным Западом", — сказала Захарова.Сейчас, отметила представитель МИД, готовится целый пакет законопроектов, которые будут защищать и российские СМИ, и российскую аудиторию от этого "бесконечного невозможного беспредела".В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, например на YouTube. По данным открытых источников, всего за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.Так, YouTube блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, удалил страницу "Крым 24". На днях Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный на YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", якобы из-за "сцен насилия", а Instagram лишил "Крым 24" возможности публиковать тексты. По словам Захаровой, американские цифровые платформы решили по-своему отметить очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией и "пошли вразнос".
https://ria.ru/20210308/zakharova-1600338618.html
https://ria.ru/20210312/roskomnadzor-1601020560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, youtube, google, оон, в мире
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости.
Запад демонстрирует аморальное поведение, блокируя российский интернет-контент, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
в эфире телеканала "Россия 1
".
"Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала "Крым 24" можно смотреть, а что нельзя", — сказала она.
По словам Захаровой, Запад сам же ускорил то, на что Россия долгое время не решалась.
"Мы все время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство, что касается деятельности американских интернет-монополий", — пояснила дипломат.
Она добавила, что российская сторона все время прислушивалась к тому, как это будет воспринято и не нарушит ли некие принципы.
"Да не нарушим, потому что они уже давно разрушены этим самым коллективным Западом", — сказала Захарова.
Сейчас, отметила представитель МИД, готовится целый пакет законопроектов, которые будут защищать и российские СМИ, и российскую аудиторию от этого "бесконечного невозможного беспредела".
В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, например на YouTube. По данным открытых источников, всего за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.
Так, YouTube блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, удалил страницу "Крым 24". На днях Google
произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный на YouTube
документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", якобы из-за "сцен насилия", а Instagram лишил "Крым 24" возможности публиковать тексты. По словам Захаровой, американские цифровые платформы решили по-своему отметить очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией и "пошли вразнос".