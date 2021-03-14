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В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T16:54
2021-03-14T16:54
россия
домодедово (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 16.45 мск во "Внуково" задержано пять рейсов, в "Домодедово" - 12, в "Шереметьево" задержано также пять рейсов.
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россия, домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт), происшествия

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

16:54 14.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 16.45 мск во "Внуково" задержано пять рейсов, в "Домодедово" - 12, в "Шереметьево" задержано также пять рейсов.
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