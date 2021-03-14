https://ria.ru/20210314/zaderzhka-1601157526.html
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T16:54
2021-03-14T16:54
2021-03-14T16:54
россия
домодедово (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574991452_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_fe7f9b791c769f556ce35db49ff8122a.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 16.45 мск во "Внуково" задержано пять рейсов, в "Домодедово" - 12, в "Шереметьево" задержано также пять рейсов.
https://ria.ru/20210313/samolet-1601088714.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574991452_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_6094887cd597a587d0d0c2fca31073e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт), происшествия