https://ria.ru/20210314/zaderzhka-1601157526.html

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T16:54

2021-03-14T16:54

2021-03-14T16:54

россия

домодедово (аэропорт)

москва

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 16.45 мск во "Внуково" задержано пять рейсов, в "Домодедово" - 12, в "Шереметьево" задержано также пять рейсов.

https://ria.ru/20210313/samolet-1601088714.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт), происшествия