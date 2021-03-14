https://ria.ru/20210314/yapontsy-1601150289.html

Японские читатели после заявления МИД России вспомнили про ядерное оружие

Японские читатели после заявления МИД России вспомнили про ядерное оружие

Читатели японских СМИ ярко отреагировали на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу возможного размещения в Японии... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T15:36

2021-03-14T15:36

2021-03-14T19:44

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

япония

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели японских СМИ ярко отреагировали на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу возможного размещения в Японии американских ракет наземного базирования. Перевод приводит InoSMI.Дипломат отметила, что это может привести к новому витку гонки вооружений в мире, и призвала все заинтересованные стороны к поиску дипломатического выхода из ситуации. При этом Захарова подчеркнула, что "появление дополнительных ракетных угроз для территории России, безусловно, повлечет за собой реакцию". Это заявление широко растиражировали японские СМИ."Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" — написал японский пользователь под ником ywc в ответ на заявление Захаровой.Другие читатели сошлись во мнении, что и внутри самой Японии возможное размещение американских ракет вызовет недовольство и критику. "А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?" — написал пользователь kon. Пользователи cka и iga поддержали предыдущее высказывание, добавив, что Японии стоит развивать разработку собственного вооружения. Полный текст статьи читайте на сайте InoSMI >>

https://ria.ru/20210227/kurily-1599215456.html

https://ria.ru/20210302/dogovor-1599541561.html

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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), япония, в мире