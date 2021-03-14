Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:25 14.03.2021 (обновлено: 08:10 14.03.2021)
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Перед началом Великого поста в православных храмах совершается чин прощения, во время которого по традиции верующие просят друг у друга прощение.
"В Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспоминание Адамова изгнания, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню с чином прощения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя", - сообщает пресс-служба патриарха.
Просить прощение в храме вечером перед началом Великого поста (в 2021 году он пройдет с 15 марта по 1 мая) – традиция. Во время богослужения и духовенство, и миряне просят прощение друг у друга. Обычно говорят "прости меня", а в ответ - "Бог простит, и ты меня прости". Эта традиция распространилась и стала народной, люди просят прощение в течение всего этого дня. Однако, просить прощение принято не раз в году. Нередко перед обычной исповедью у верующих спрашивают, примирились ли они с теми, кого обидели, и простили ли тех, от кого претерпели обиду.
Примирение с людьми - это необходимая ступень в покаянии, утверждают священники. Великий пост, который наступает на следующий день после прощеного воскресения – это как раз время покаяния, "ревизии" своей духовной жизни и исправления. Как сказал Иисус Христос в Нагорной проповеди, "если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Евангелие от Матфея, 6:15).