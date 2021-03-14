https://ria.ru/20210314/voskresene-1601116048.html

Православные христиане встречают прощеное воскресенье

Православные христиане встречают прощеное воскресенье

Перед началом Великого поста в православных храмах совершается чин прощения, во время которого по традиции верующие просят друг у друга прощение. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T01:25

2021-03-14T01:25

2021-03-14T08:10

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Перед началом Великого поста в православных храмах совершается чин прощения, во время которого по традиции верующие просят друг у друга прощение.Просить прощение в храме вечером перед началом Великого поста (в 2021 году он пройдет с 15 марта по 1 мая) – традиция. Во время богослужения и духовенство, и миряне просят прощение друг у друга. Обычно говорят "прости меня", а в ответ - "Бог простит, и ты меня прости". Эта традиция распространилась и стала народной, люди просят прощение в течение всего этого дня. Однако, просить прощение принято не раз в году. Нередко перед обычной исповедью у верующих спрашивают, примирились ли они с теми, кого обидели, и простили ли тех, от кого претерпели обиду.Примирение с людьми - это необходимая ступень в покаянии, утверждают священники. Великий пост, который наступает на следующий день после прощеного воскресения – это как раз время покаяния, "ревизии" своей духовной жизни и исправления. Как сказал Иисус Христос в Нагорной проповеди, "если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Евангелие от Матфея, 6:15).

https://ria.ru/20210312/proschenoe-1600758402.html

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религия, россия, иисус христос, прощеное воскресенье, новости - религия и мировоззрение, масленица, москва, общество