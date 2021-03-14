https://ria.ru/20210314/velikobritaniya-1601160519.html

Великобритания сочла Россию "самой большой угрозой", сообщили СМИ

Великобритания сочла Россию "самой большой угрозой", сообщили СМИ

Великобритания на грядущей неделе назовет Россию "самой большой угрозой" стране, сообщила газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T17:23

2021-03-14T17:23

2021-03-14T17:23

россия

солсбери

сергей скрипаль

борис джонсон

великобритания

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Великобритания на грядущей неделе назовет Россию "самой большой угрозой" стране, сообщила газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который британский премьер Борис Джонсон представит во вторник.По данным издания, в обзоре Россия названа "самой большой угрозой, исходящей со стороны государства". Согласно газете, это якобы связано с "частыми агрессивными вторжениями" РФ в водное и воздушное пространство Великобритании, а также с приписываемой Москве готовностью использовать "убийства диссидентов на британской земле". Китай, в свою очередь, назван в документе "конкурентом". Отмечается, что в обзоре изложены планы по увеличению расходов на наступательный потенциал Великобритании в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину.Другой неназванный источник отметил, что Россия является "враждебным государством", в то время как Китай - это "глобальный вызов". "В случае с Китаем подход таков: конкуренция, где это необходимо, сотрудничество, где это возможно, противодействие, когда это необходимо", - добавил собеседник газеты.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 (называемым на Западе "Новичком") причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале марта заявил, что градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания. Министр напомнил, что на протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления.

https://ria.ru/20210314/voyna-1601119182.html

https://ria.ru/20210301/rossiya-1599392394.html

россия

солсбери

великобритания

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россия, солсбери, сергей скрипаль, борис джонсон, великобритания, в мире