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Правило пяти секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
Правило пяти секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
Можно ли есть упавшую на пол еду, если быстро ее поднять, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель группы микробной биотехнологии биологического... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T02:11
2021-03-14T08:29
андрей шестаков
россия
мгу имени м. в. ломоносова
еда
питание
общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Можно ли есть упавшую на пол еду, если быстро ее поднять, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.Некоторые люди то ли в шутку, то ли всерьез говорят о якобы испытанном временем "правиле пяти секунд": дескать, если уронить еду и тут же поднять, то микробы не успеют "переползти" на продукты.Шестаков посоветовал об этом "правиле" забыть раз и навсегда.По его словам, поднять и съесть вы можете только то, что упало на стол, в чистоте которого вы уверены. Например, на стол у вас дома, поверхность которого вы периодически обрабатываете дезинфицирующими средствами. А вот в чистоте столов в других местах уверенности быть уже не может. Тем более нельзя есть то, что упало на пол, даже если речь идет о вашей собственной квартире."Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено", – предупредил Шестаков.Существует вполне реальная вероятность, что даже на чистом на вид полу присутствуют принесенные с улицы опасные бактерии и вирусы.Причем речь может идти не только о бактериях и вирусах, вызывающих опасные болезни. Основная масса микроорганизмов безопасна или даже полезна, но есть исключение: микроорганизмы от другого человека и от животного. В другом человеке могут быть микробы, которые ему абсолютно безразличны, а нас они могут убить, отметил биолог. И наиболее вероятным местом, где эти микроорганизмы присутствуют, является именно пол.
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/eda-1599348171.html
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андрей шестаков, россия, мгу имени м. в. ломоносова, еда, питание, общество

Правило пяти секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол

02:11 14.03.2021 (обновлено: 08:29 14.03.2021)
 
© Fotolia / AllianceБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Fotolia / Alliance
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Можно ли есть упавшую на пол еду, если быстро ее поднять, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.
Некоторые люди то ли в шутку, то ли всерьез говорят о якобы испытанном временем "правиле пяти секунд": дескать, если уронить еду и тут же поднять, то микробы не успеют "переползти" на продукты.
Шестаков посоветовал об этом "правиле" забыть раз и навсегда.
По его словам, поднять и съесть вы можете только то, что упало на стол, в чистоте которого вы уверены. Например, на стол у вас дома, поверхность которого вы периодически обрабатываете дезинфицирующими средствами. А вот в чистоте столов в других местах уверенности быть уже не может. Тем более нельзя есть то, что упало на пол, даже если речь идет о вашей собственной квартире.
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"Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено", – предупредил Шестаков.
Существует вполне реальная вероятность, что даже на чистом на вид полу присутствуют принесенные с улицы опасные бактерии и вирусы.
"Как бы ни старались вымывать домашний пол, там могут оказываться опасные микроорганизмы. Например, через обувь, если мы наступили в фекалии животных и в домашней обуви прошлись через прихожую. Или через одежду, которая была в общественном транспорте", – добавил Шестаков.
Причем речь может идти не только о бактериях и вирусах, вызывающих опасные болезни. Основная масса микроорганизмов безопасна или даже полезна, но есть исключение: микроорганизмы от другого человека и от животного. В другом человеке могут быть микробы, которые ему абсолютно безразличны, а нас они могут убить, отметил биолог. И наиболее вероятным местом, где эти микроорганизмы присутствуют, является именно пол.
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