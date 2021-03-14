https://ria.ru/20210314/upalo-1601038210.html

Правило пяти секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол

Правило пяти секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол

Можно ли есть упавшую на пол еду, если быстро ее поднять, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель группы микробной биотехнологии биологического... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T02:11

2021-03-14T02:11

2021-03-14T08:29

андрей шестаков

россия

мгу имени м. в. ломоносова

еда

питание

общество

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Можно ли есть упавшую на пол еду, если быстро ее поднять, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.Некоторые люди то ли в шутку, то ли всерьез говорят о якобы испытанном временем "правиле пяти секунд": дескать, если уронить еду и тут же поднять, то микробы не успеют "переползти" на продукты.Шестаков посоветовал об этом "правиле" забыть раз и навсегда.По его словам, поднять и съесть вы можете только то, что упало на стол, в чистоте которого вы уверены. Например, на стол у вас дома, поверхность которого вы периодически обрабатываете дезинфицирующими средствами. А вот в чистоте столов в других местах уверенности быть уже не может. Тем более нельзя есть то, что упало на пол, даже если речь идет о вашей собственной квартире."Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено", – предупредил Шестаков.Существует вполне реальная вероятность, что даже на чистом на вид полу присутствуют принесенные с улицы опасные бактерии и вирусы.Причем речь может идти не только о бактериях и вирусах, вызывающих опасные болезни. Основная масса микроорганизмов безопасна или даже полезна, но есть исключение: микроорганизмы от другого человека и от животного. В другом человеке могут быть микробы, которые ему абсолютно безразличны, а нас они могут убить, отметил биолог. И наиболее вероятным местом, где эти микроорганизмы присутствуют, является именно пол.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/eda-1599348171.html

https://ria.ru/20210228/klubnika-1599280440.html

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андрей шестаков, россия, мгу имени м. в. ломоносова, еда, питание, общество