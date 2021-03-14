https://ria.ru/20210314/tayna-1601170022.html

ФНС: доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

ФНС: доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

Расширение доступа Федеральной налоговой службы к банковской тайне не затронет добросовестных плательщиков, заявили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T19:40

2021-03-14T19:40

2021-03-14T22:39

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Расширение доступа Федеральной налоговой службы к банковской тайне не затронет добросовестных плательщиков, заявили в пресс-службе ведомства.Так в ФНС прокомментировали публикации, что с 17 марта банки обязаны будут в течение трех дней предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, доверенностей, договоров и заявлений, карточек с образцами подписей и оттиска печатей, информацию о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях и об операциях за определенный период."Данные изменения <...> вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов", — заявили в ведомстве.Там напомнили, что налоговые органы в рамках проверок и сейчас могут направлять запросы в банки и получать необходимую информацию.В налоговой службе особо подчеркнули, что нововведение не означает получение непосредственного допуска к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц."Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас, — только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок", — добавили в ФНС.Согласно Налоговому кодексу, сведения о плательщиках составляют налоговую тайну и имеют специальный режим хранения и доступа.

https://ria.ru/20210312/bankrotstvo-1600863320.html

https://ria.ru/20210309/moshenniki-1600397834.html

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика