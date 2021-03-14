https://ria.ru/20210314/tambov-1601177094.html

В Тамбове проводят проверку после смерти студента из Египта

В Тамбове проводят проверку после смерти студента из Египта

Следователи проводят проверку по факту смерти студента из Египта в общежитии Тамбовского госуниверситета, предварительно, смерть не носит криминального... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T21:21

2021-03-14T21:21

2021-03-14T21:21

тамбовская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти студента из Египта в общежитии Тамбовского госуниверситета, предварительно, смерть не носит криминального характера, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Тамбовской области.О смерти студента в общежитии университета сообщили в соцсетях. В следственном управлении РИА Новости подтвердили эту информацию.Также в соцсетях и СМИ появилась информация, что еще два иностранных студента почувствовали себя плохо. Это подтвердили РИА Новости в управлении здравоохранения региона."Все три случая между собой никак не связаны", - подчеркнули в управлении.По словам собеседника агентства, оба студента находятся в удовлетворительном состоянии. "Их осмотрели врачи, после инфузионной терапии и нормализации состояния их отпустили домой", - отметил он.

https://ria.ru/20210311/rebenok-1600774510.html

тамбовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, происшествия