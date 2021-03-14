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В Тамбове проводят проверку после смерти студента из Египта
В Тамбове проводят проверку после смерти студента из Египта
Следователи проводят проверку по факту смерти студента из Египта в общежитии Тамбовского госуниверситета, предварительно, смерть не носит криминального... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T21:21
2021-03-14T21:21
тамбовская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти студента из Египта в общежитии Тамбовского госуниверситета, предварительно, смерть не носит криминального характера, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Тамбовской области.О смерти студента в общежитии университета сообщили в соцсетях. В следственном управлении РИА Новости подтвердили эту информацию.Также в соцсетях и СМИ появилась информация, что еще два иностранных студента почувствовали себя плохо. Это подтвердили РИА Новости в управлении здравоохранения региона."Все три случая между собой никак не связаны", - подчеркнули в управлении.По словам собеседника агентства, оба студента находятся в удовлетворительном состоянии. "Их осмотрели врачи, после инфузионной терапии и нормализации состояния их отпустили домой", - отметил он.
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тамбовская область, происшествия

В Тамбове проводят проверку после смерти студента из Египта

21:21 14.03.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти студента из Египта в общежитии Тамбовского госуниверситета, предварительно, смерть не носит криминального характера, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Тамбовской области.
О смерти студента в общежитии университета сообщили в соцсетях. В следственном управлении РИА Новости подтвердили эту информацию.

"Скончался студент из Египта. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера. Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося", - сказала собеседница агентства.

Также в соцсетях и СМИ появилась информация, что еще два иностранных студента почувствовали себя плохо. Это подтвердили РИА Новости в управлении здравоохранения региона.
"Все три случая между собой никак не связаны", - подчеркнули в управлении.
По словам собеседника агентства, оба студента находятся в удовлетворительном состоянии. "Их осмотрели врачи, после инфузионной терапии и нормализации состояния их отпустили домой", - отметил он.
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