https://ria.ru/20210314/sotrudnichestvo-1601171057.html

Самарские власти и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве

Самарские власти и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве

Власти Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T19:44

2021-03-14T19:44

2021-03-14T19:44

россия

владимир урин

большой театр

дмитрий азаров

москва

куйбышев

самарская область

дмитрий шостакович

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САМАРА, 14 мар - РИА Новости. Власти Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона."В воскресенье, 14 марта, в Москве на площадке Государственного академического Большого театра России губернатор Самарской области, руководитель комиссии госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра Владимир Урин подписали соглашение о сотрудничестве между театром и региональным правительством", - говорится в сообщении.С осени 1941 до лета 1943 года, когда Куйбышев (сейчас Самара) был "запасной столицей" страны, Большой театр находился здесь в эвакуации. В Куйбышеве состоялась мировая премьера Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, 5 марта 1942 года ее исполнил оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда.В рамках соглашения Самарская область и Большой театр планируют реализовывать новые совместные проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, разрабатывать просветительские и образовательные программы, обмениваться передовым опытом в театральной сфере, проводить совместные культурные мероприятия.По его словам, на ближайшие годы запланирована реализация сразу нескольких совместных проектов. "Это планы, связанные с гастролями балетной труппы в сентябре: мы покажем спектакль "Светлый ручей" на музыку Шостаковича, а в марте 2022 года оркестр Большого театра приедет с гастролями в Самару, и в честь 80-летия первого исполнения Седьмой симфонии исполнит эту симфонию еще раз. Так что это не формальное подписание договора, это реальная творческая жизнь, которая развивается между Большим театром и Самарской областью", - подчеркнул Урин.

https://ria.ru/20210227/dorogi-1599210663.html

https://ria.ru/20210224/tretyakovka-1598827231.html

россия

москва

куйбышев

самарская область

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россия, владимир урин, большой театр, дмитрий азаров, москва, куйбышев, самарская область, дмитрий шостакович