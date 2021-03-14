Самарские власти и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве
© РИА Новости / Евгения НовоженинаВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
САМАРА, 14 мар - РИА Новости. Власти Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В воскресенье, 14 марта, в Москве на площадке Государственного академического Большого театра России губернатор Самарской области, руководитель комиссии госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра Владимир Урин подписали соглашение о сотрудничестве между театром и региональным правительством", - говорится в сообщении.
"Нас связывает удивительная история. Сегодня мы подписываем соглашение, в котором отдельным пунктом указано сохранение памяти об этих очень тяжелых годах, годах эвакуации Большого театра на самарской земле", - цитирует Азарова пресс-служба.
С осени 1941 до лета 1943 года, когда Куйбышев (сейчас Самара) был "запасной столицей" страны, Большой театр находился здесь в эвакуации. В Куйбышеве состоялась мировая премьера Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, 5 марта 1942 года ее исполнил оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда.
В рамках соглашения Самарская область и Большой театр планируют реализовывать новые совместные проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, разрабатывать просветительские и образовательные программы, обмениваться передовым опытом в театральной сфере, проводить совместные культурные мероприятия.
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"Это очень важно для Большого театра, для Самарской области. Большой театр в Куйбышеве был в эвакуации вместе с 650 работниками почти два года. В это время театр показывал не только текущий репертуар, но и выпустил две премьеры. Мы всегда будем помнить гостеприимство самарской земли", - отметил Урин.
По его словам, на ближайшие годы запланирована реализация сразу нескольких совместных проектов. "Это планы, связанные с гастролями балетной труппы в сентябре: мы покажем спектакль "Светлый ручей" на музыку Шостаковича, а в марте 2022 года оркестр Большого театра приедет с гастролями в Самару, и в честь 80-летия первого исполнения Седьмой симфонии исполнит эту симфонию еще раз. Так что это не формальное подписание договора, это реальная творческая жизнь, которая развивается между Большим театром и Самарской областью", - подчеркнул Урин.