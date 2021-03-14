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Самарские власти и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве
Самарские власти и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве
Власти Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T19:44
2021-03-14T19:44
россия
владимир урин
большой театр
дмитрий азаров
москва
куйбышев
самарская область
дмитрий шостакович
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САМАРА, 14 мар - РИА Новости. Власти Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона."В воскресенье, 14 марта, в Москве на площадке Государственного академического Большого театра России губернатор Самарской области, руководитель комиссии госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра Владимир Урин подписали соглашение о сотрудничестве между театром и региональным правительством", - говорится в сообщении.С осени 1941 до лета 1943 года, когда Куйбышев (сейчас Самара) был "запасной столицей" страны, Большой театр находился здесь в эвакуации. В Куйбышеве состоялась мировая премьера Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, 5 марта 1942 года ее исполнил оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда.В рамках соглашения Самарская область и Большой театр планируют реализовывать новые совместные проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, разрабатывать просветительские и образовательные программы, обмениваться передовым опытом в театральной сфере, проводить совместные культурные мероприятия.По его словам, на ближайшие годы запланирована реализация сразу нескольких совместных проектов. "Это планы, связанные с гастролями балетной труппы в сентябре: мы покажем спектакль "Светлый ручей" на музыку Шостаковича, а в марте 2022 года оркестр Большого театра приедет с гастролями в Самару, и в честь 80-летия первого исполнения Седьмой симфонии исполнит эту симфонию еще раз. Так что это не формальное подписание договора, это реальная творческая жизнь, которая развивается между Большим театром и Самарской областью", - подчеркнул Урин.
https://ria.ru/20210227/dorogi-1599210663.html
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россия
москва
куйбышев
самарская область
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россия, владимир урин, большой театр, дмитрий азаров, москва, куйбышев, самарская область, дмитрий шостакович

Самарские власти и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве

19:44 14.03.2021
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 мар - РИА Новости. Власти Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В воскресенье, 14 марта, в Москве на площадке Государственного академического Большого театра России губернатор Самарской области, руководитель комиссии госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра Владимир Урин подписали соглашение о сотрудничестве между театром и региональным правительством", - говорится в сообщении.
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"Нас связывает удивительная история. Сегодня мы подписываем соглашение, в котором отдельным пунктом указано сохранение памяти об этих очень тяжелых годах, годах эвакуации Большого театра на самарской земле", - цитирует Азарова пресс-служба.

С осени 1941 до лета 1943 года, когда Куйбышев (сейчас Самара) был "запасной столицей" страны, Большой театр находился здесь в эвакуации. В Куйбышеве состоялась мировая премьера Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, 5 марта 1942 года ее исполнил оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда.
В рамках соглашения Самарская область и Большой театр планируют реализовывать новые совместные проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, разрабатывать просветительские и образовательные программы, обмениваться передовым опытом в театральной сфере, проводить совместные культурные мероприятия.
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"Это очень важно для Большого театра, для Самарской области. Большой театр в Куйбышеве был в эвакуации вместе с 650 работниками почти два года. В это время театр показывал не только текущий репертуар, но и выпустил две премьеры. Мы всегда будем помнить гостеприимство самарской земли", - отметил Урин.

По его словам, на ближайшие годы запланирована реализация сразу нескольких совместных проектов. "Это планы, связанные с гастролями балетной труппы в сентябре: мы покажем спектакль "Светлый ручей" на музыку Шостаковича, а в марте 2022 года оркестр Большого театра приедет с гастролями в Самару, и в честь 80-летия первого исполнения Седьмой симфонии исполнит эту симфонию еще раз. Так что это не формальное подписание договора, это реальная творческая жизнь, которая развивается между Большим театром и Самарской областью", - подчеркнул Урин.
 
РоссияВладимир УринБольшой театрДмитрий АзаровМоскваКуйбышевСамарская областьДмитрий Шостакович
 
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