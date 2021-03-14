https://ria.ru/20210314/slovakiya-1601159776.html

Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера

Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера

Лучшим решением в нынешнем кризисе в правящей коалиции стал бы уход в отставку премьера Словакии Игоря Матовича, а также вице-премьера Рихарда Сулика, заявила... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T17:16

2021-03-14T17:16

2021-03-14T17:16

игорь матович

словакия

общество

в мире

политика

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ПРАГА, 14 мар - РИА Новости. Лучшим решением в нынешнем кризисе в правящей коалиции стал бы уход в отставку премьера Словакии Игоря Матовича, а также вице-премьера Рихарда Сулика, заявила лидер партии "За людей" Вероника Ремишова, выступая в воскресенье по телеканалу ТА3.По итогам парламентских выборов в марте 2020 года была составлена правящая коалиция из 4 партий – "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), "Мы – семья", "Свобода и солидарность" (СиС) и "За людей". Лидер ОЛНЛ Игорь Матович был назначен премьером, а лидер СиС Рихард Сулик и Ремишова – вице-премьерами.На фоне критической эпидемиологической ситуации, когда в пятимиллионной стране ежедневно от COVID-19 умирает около 100 человек и, по мнению оппозиции, хаотических действий кабмина по улучшению обстановки, лидеры партий правящей коалиции завершили в среду многочасовые переговоры о продолжении сотрудничества.Одним из главных итогов этих переговоров стала договоренность об отставке главы минздрава Марека Крайчи. Лидеры правых партий СиС и "За людей", в целом недовольные работой министра, особенно негативно встретили его решение об использовании в республике российской вакцины "Спутник V", поступившей в страну 1 марта на фоне нехваток других вакцин. А глава МИД Иван Корчок, представляющий партию СиС, даже назвал вакцину "инструментом гибридной войны".По словам премьера, глава минздрава стал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции и попытался оставить его на посту до того момента, когда начнется практическое применение "Спутника V" в республике. Однако это вызвало новый взрыв негодования со стороны лидеров партий СиС и "За людей", заявивших о возвращении переговоров в коалиции на нулевую отметку. Не успокоил их и экстренный добровольный уход в отставку в пятницу главы минздрава.А в воскресенье лидер партии "За людей" и вице-премьер Ремишова неожиданно заявила о том, что считает самым лучшим вариантом решения нынешнего кризиса уход из кабмина не только премьера Матовича, но и вице-премьера Сулика."Я сделала всё, что в моих силах для того, чтобы сохранить нашу коалицию. Одним из решений кризиса могли бы стать досрочные выборы в парламент, но это привело бы к длительному хаосу в стране. Поэтому наилучшим решением стал бы уход из правительства Матовича и Сулика. Понимаю, что чисто по-человечески это неприятно, но, с оглядкой на прошедшие переговоры, вижу это единственным решением для выхода из кризиса", - сказала Ремишова.

https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600867588.html

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

словакия

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игорь матович, словакия, общество, в мире, политика