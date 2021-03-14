https://ria.ru/20210314/pozhar-1601117635.html

В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом

В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом

Спасатели тушат пожар в жилом доме в Краснодаре, его удалось локализовать на площади в 350 квадратных метров, ожидается ликвидация, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T03:41

2021-03-14T03:41

2021-03-14T03:41

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

краснодар

происшествия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в жилом доме в Краснодаре, его удалось локализовать на площади в 350 квадратных метров, ожидается ликвидация, сообщили в МЧС России.Согласно сообщению, пожар произошел в дома на улице Красная.Уточняется, что тушению привлечены 53 человека, 15 единиц техники.

https://ria.ru/20210313/pozhar-1601098211.html

россия

москва

краснодар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, краснодар, происшествия