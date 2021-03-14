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В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
Спасатели тушат пожар в жилом доме в Краснодаре, его удалось локализовать на площади в 350 квадратных метров, ожидается ликвидация, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T03:41
2021-03-14T03:41
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
краснодар
происшествия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в жилом доме в Краснодаре, его удалось локализовать на площади в 350 квадратных метров, ожидается ликвидация, сообщили в МЧС России.Согласно сообщению, пожар произошел в дома на улице Красная.Уточняется, что тушению привлечены 53 человека, 15 единиц техники.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, краснодар, происшествия

В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом

03:41 14.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в жилом доме в Краснодаре, его удалось локализовать на площади в 350 квадратных метров, ожидается ликвидация, сообщили в МЧС России.
Согласно сообщению, пожар произошел в дома на улице Красная.
"Наблюдалось горение кровли на площади 300 квадратных метров. Существовала угроза распространения пожара. Пожарные эвакуировали 25 жильцов ... Через полтора часа пожар локализован на 350 квадратных метрах. Ожидается ликвидация", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что тушению привлечены 53 человека, 15 единиц техники.
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