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В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
Спасатели тушат пожар в жилом доме в Краснодаре, его удалось локализовать на площади в 350 квадратных метров, ожидается ликвидация, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T03:41
2021-03-14T03:41
2021-03-14T03:41
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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происшествия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в жилом доме в Краснодаре, его удалось локализовать на площади в 350 квадратных метров, ожидается ликвидация, сообщили в МЧС России.Согласно сообщению, пожар произошел в дома на улице Красная.Уточняется, что тушению привлечены 53 человека, 15 единиц техники.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, краснодар, происшествия