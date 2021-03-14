https://ria.ru/20210314/ponomarev-1601171838.html

Фальков заявил, что сенатор Пономарев всегда сохранял верность принципам

Фальков заявил, что сенатор Пономарев всегда сохранял верность принципам

Сенатор Михаил Пономарев всегда сохранял верность своим принципам и старался помогать людям, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков,... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T19:56

2021-03-14T19:56

2021-03-14T19:56

михаил пономарев

валерий фальков

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сенатор Михаил Пономарев всегда сохранял верность своим принципам и старался помогать людям, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выражая соболезнования родным и близким политика.Ранее в субботу о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета.По мнению министра, добрые дела Пономарева, его вклад в развитие национальной экономики и регионов Уральского федерального округа всегда будут говорить о нем больше, чем любые слова."В России его будут помнить как человека, служившего на благо Отечества, посвятившего свою жизнь Родине", - отметил Фальков.

https://ria.ru/20210313/ponomarev-1601109129.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил пономарев, валерий фальков, общество