https://ria.ru/20210314/ponomarev-1601171838.html
Фальков заявил, что сенатор Пономарев всегда сохранял верность принципам
Фальков заявил, что сенатор Пономарев всегда сохранял верность принципам
Сенатор Михаил Пономарев всегда сохранял верность своим принципам и старался помогать людям, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков,... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T19:56
2021-03-14T19:56
2021-03-14T19:56
михаил пономарев
валерий фальков
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сенатор Михаил Пономарев всегда сохранял верность своим принципам и старался помогать людям, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выражая соболезнования родным и близким политика.Ранее в субботу о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета.По мнению министра, добрые дела Пономарева, его вклад в развитие национальной экономики и регионов Уральского федерального округа всегда будут говорить о нем больше, чем любые слова."В России его будут помнить как человека, служившего на благо Отечества, посвятившего свою жизнь Родине", - отметил Фальков.
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михаил пономарев, валерий фальков, общество
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Сенатор Михаил Пономарев
всегда сохранял верность своим принципам и старался помогать людям, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
, выражая соболезнования родным и близким политика.
Ранее в субботу о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета.
"Мне посчастливилось знать Михаила Николаевича лично. Всегда восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные решения. Ему удавалось в любой ситуации сохранять верность своим принципам и занимать твердую позицию по ключевым вопросам. Михаил Николаевич всегда старался помогать людям", - приводит пресс-служба Минобрнауки слова Фалькова.
По мнению министра, добрые дела Пономарева, его вклад в развитие национальной экономики и регионов Уральского федерального округа всегда будут говорить о нем больше, чем любые слова.
"В России его будут помнить как человека, служившего на благо Отечества, посвятившего свою жизнь Родине", - отметил Фальков.