Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/pokushenie-1601181256.html
Убийцу россиянина в Гюмри обвинили в покушении на сотрудников тюрьмы
Убийцу россиянина в Гюмри обвинили в покушении на сотрудников тюрьмы
Гражданин Армении Арман Джанджугазян, приговоренный армянским судом к 22 годам лишения свободы за убийство в 2017 году российского военнослужащего Дмитрия... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T23:10
2021-03-14T23:10
исламское государство
гюмри
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154797/73/1547977373_15:0:977:541_1920x0_80_0_0_6488d3267fa79bb7f57f78a2f8f193a1.jpg
ЕРЕВАН, 14 мар - РИА Новости. Гражданин Армении Арман Джанджугазян, приговоренный армянским судом к 22 годам лишения свободы за убийство в 2017 году российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в Гюмри, обвиняется в покушении на жизнь двух сотрудников уголовно-исправительного учреждения (УИУ), в котором отбывает наказание, сообщается на сайте судебной информации datalex.am.Судебный процесс в рамках уголовного дела по статье "покушение на убийство двух и более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма" проходит в суде Ширакской области. Согласно материалом следствия, размещенным на сайте datalex.am, Джанджугазян с "прямым умыслом на лишение жизни" ранил двух сотрудников учреждения одноразовой бритвой."В результате активного сопротивления сотрудников УИУ преступление не было доведено до конца по не зависящим от исполнителя обстоятельствам", - говорится в сообщении. Отмечается, что после нападения осужденный выкрикивал угрозы убийством в адрес христиан. Уточняется, что инцидент произошел летом 2020 года, дело было передано в суд в конце декабря.Военнослужащий российской военной базы Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля 2017 года. Он скончался на месте от геморрагического шока, получив восемь колото-резаных ран в области шеи, спины и головы. По данным следствия, Джанджугазян при содействии неустановленных лиц, представившихся сторонниками террористической организации "Исламское государство"*, по мотивам религиозной ненависти нанес Ялпаеву несколько ударов ножом. В ноябре 2018 года Джанджугазян был приговорен к 22 годам лишения свободы: 20 лет за убийство и еще два года – за незаконное ношение холодного оружия.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210207/tenerife-1596399330.html
https://ria.ru/20200206/1564305653.html
гюмри
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154797/73/1547977373_136:0:857:541_1920x0_80_0_0_787f1abe9a193ef4e6ac357d52908070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исламское государство, гюмри, в мире

Убийцу россиянина в Гюмри обвинили в покушении на сотрудников тюрьмы

23:10 14.03.2021
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоссийская военная база в Гюмри
Российская военная база в Гюмри - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мар - РИА Новости. Гражданин Армении Арман Джанджугазян, приговоренный армянским судом к 22 годам лишения свободы за убийство в 2017 году российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в Гюмри, обвиняется в покушении на жизнь двух сотрудников уголовно-исправительного учреждения (УИУ), в котором отбывает наказание, сообщается на сайте судебной информации datalex.am.
Судебный процесс в рамках уголовного дела по статье "покушение на убийство двух и более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма" проходит в суде Ширакской области. Согласно материалом следствия, размещенным на сайте datalex.am, Джанджугазян с "прямым умыслом на лишение жизни" ранил двух сотрудников учреждения одноразовой бритвой.
Испанский полицейский на Тенерифе - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 17:01
На Тенерифе жестоко убили россиянина
"В результате активного сопротивления сотрудников УИУ преступление не было доведено до конца по не зависящим от исполнителя обстоятельствам", - говорится в сообщении. Отмечается, что после нападения осужденный выкрикивал угрозы убийством в адрес христиан. Уточняется, что инцидент произошел летом 2020 года, дело было передано в суд в конце декабря.
Военнослужащий российской военной базы Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля 2017 года. Он скончался на месте от геморрагического шока, получив восемь колото-резаных ран в области шеи, спины и головы. По данным следствия, Джанджугазян при содействии неустановленных лиц, представившихся сторонниками террористической организации "Исламское государство"*, по мотивам религиозной ненависти нанес Ялпаеву несколько ударов ножом. В ноябре 2018 года Джанджугазян был приговорен к 22 годам лишения свободы: 20 лет за убийство и еще два года – за незаконное ношение холодного оружия.
Полицейский в Грузии - РИА Новости, 1920, 06.02.2020
6 февраля 2020, 08:31Религия и мировоззрение
В грузинском монастыре убили россиянина, пишут СМИ
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Исламское государствоГюмриВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:41Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
01:20В России могут ввести налоговый вычет для новой категории граждан
Лента новостейМолния