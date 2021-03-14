https://ria.ru/20210314/pokushenie-1601181256.html

Убийцу россиянина в Гюмри обвинили в покушении на сотрудников тюрьмы

Убийцу россиянина в Гюмри обвинили в покушении на сотрудников тюрьмы

Гражданин Армении Арман Джанджугазян, приговоренный армянским судом к 22 годам лишения свободы за убийство в 2017 году российского военнослужащего Дмитрия... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T23:10

2021-03-14T23:10

2021-03-14T23:10

исламское государство

гюмри

в мире

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ЕРЕВАН, 14 мар - РИА Новости. Гражданин Армении Арман Джанджугазян, приговоренный армянским судом к 22 годам лишения свободы за убийство в 2017 году российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в Гюмри, обвиняется в покушении на жизнь двух сотрудников уголовно-исправительного учреждения (УИУ), в котором отбывает наказание, сообщается на сайте судебной информации datalex.am.Судебный процесс в рамках уголовного дела по статье "покушение на убийство двух и более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма" проходит в суде Ширакской области. Согласно материалом следствия, размещенным на сайте datalex.am, Джанджугазян с "прямым умыслом на лишение жизни" ранил двух сотрудников учреждения одноразовой бритвой."В результате активного сопротивления сотрудников УИУ преступление не было доведено до конца по не зависящим от исполнителя обстоятельствам", - говорится в сообщении. Отмечается, что после нападения осужденный выкрикивал угрозы убийством в адрес христиан. Уточняется, что инцидент произошел летом 2020 года, дело было передано в суд в конце декабря.Военнослужащий российской военной базы Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля 2017 года. Он скончался на месте от геморрагического шока, получив восемь колото-резаных ран в области шеи, спины и головы. По данным следствия, Джанджугазян при содействии неустановленных лиц, представившихся сторонниками террористической организации "Исламское государство"*, по мотивам религиозной ненависти нанес Ялпаеву несколько ударов ножом. В ноябре 2018 года Джанджугазян был приговорен к 22 годам лишения свободы: 20 лет за убийство и еще два года – за незаконное ношение холодного оружия.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210207/tenerife-1596399330.html

https://ria.ru/20200206/1564305653.html

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исламское государство, гюмри, в мире