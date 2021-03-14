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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Жителей и гостей Москвы в воскресенье ожидает слякотная погода со снегом, переходящим в дождь, температура воздуха повысится до плюс 4 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T08:33
2021-03-14T08:33
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы в воскресенье ожидает слякотная погода со снегом, переходящим в дождь, температура воздуха повысится до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что после 15.00 небольшой снег перейдет в дождь, станет слякотно. Температура воздуха составит плюс 2-4 в столице, в Подмосковье - от 0 до плюс 5. Ветер южный, 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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россия, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

08:33 14.03.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛубянская площадь в Москве
Лубянская площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы в воскресенье ожидает слякотная погода со снегом, переходящим в дождь, температура воздуха повысится до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в Москве обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Небо продолжит хмуриться, температурный фон наконец-то вернется в климатическое русло марта и наступит оттепель", — отметил Тишковец.
Синоптик добавил, что после 15.00 небольшой снег перейдет в дождь, станет слякотно. Температура воздуха составит плюс 2-4 в столице, в Подмосковье - от 0 до плюс 5. Ветер южный, 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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РоссияЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
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