https://ria.ru/20210314/pogoda-1601122895.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Жителей и гостей Москвы в воскресенье ожидает слякотная погода со снегом, переходящим в дождь, температура воздуха повысится до плюс 4 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T08:33
2021-03-14T08:33
2021-03-14T08:33
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы в воскресенье ожидает слякотная погода со снегом, переходящим в дождь, температура воздуха повысится до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что после 15.00 небольшой снег перейдет в дождь, станет слякотно. Температура воздуха составит плюс 2-4 в столице, в Подмосковье - от 0 до плюс 5. Ветер южный, 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210313/vesna-1601047032.html
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россия, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество