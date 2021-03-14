https://ria.ru/20210314/pogoda-1601122895.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Жителей и гостей Москвы в воскресенье ожидает слякотная погода со снегом, переходящим в дождь, температура воздуха повысится до плюс 4 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T08:33

2021-03-14T08:33

2021-03-14T08:33

россия

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы в воскресенье ожидает слякотная погода со снегом, переходящим в дождь, температура воздуха повысится до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что после 15.00 небольшой снег перейдет в дождь, станет слякотно. Температура воздуха составит плюс 2-4 в столице, в Подмосковье - от 0 до плюс 5. Ветер южный, 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210313/vesna-1601047032.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество