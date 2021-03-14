https://ria.ru/20210314/pirozhkov-1601008429.html

Артур Пирожков записал хит "Зацепила" на английском языке

Артур Пирожков записал хит "Зацепила" на английском языке

Шоумен и певец Александр Ревва, известный также по сценическому псевдониму Артур Пирожков, сообщил в инстаграме, что записал свой хит 2019 года "Зацепила" на... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T01:36

2021-03-14T01:36

2021-03-14T01:36

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Шоумен и певец Александр Ревва, известный также по сценическому псевдониму Артур Пирожков, сообщил в инстаграме, что записал свой хит 2019 года "Зацепила" на английском языке. Обновленную версию трека можно послушать на цифровых площадках, а клип — на YouTube. Сюжет остался прежним: принц (Пирожков) ищет свою Золушку и параллельно зажигает под мощные биты и брассы. Оригинальный трек, опубликованный в марте 2019 года, уже в мае стал лауреатом музыкальной премии телеканала RU.TV в номинации "Звезда танцпола", а чуть позже получил звание "Хит года" олнайн-премии "Самый ОК!" (победителя выбирали пользователи соцсети Одноклассники).Ролик на него, представленный в том же году, почти за два года набрал более 250 миллионов просмотров и 1,3 миллиона лайков. Слова и музыку оригинального трека написал продюсер и хитмейкер Денис Ковальский, который сотрудничал с Димой Биланом, Григорием Лепсом, Филиппом Киркоровым и другими исполнителями.

https://ria.ru/20201116/aleksandr-revva-1584836122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, григорий лепс, youtube, филипп киркоров, александр ревва, музыка, новости культуры