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Артур Пирожков записал хит "Зацепила" на английском языке
Артур Пирожков записал хит "Зацепила" на английском языке
Шоумен и певец Александр Ревва, известный также по сценическому псевдониму Артур Пирожков, сообщил в инстаграме, что записал свой хит 2019 года "Зацепила" на... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T01:36
2021-03-14T01:36
2021-03-14T01:36
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Шоумен и певец Александр Ревва, известный также по сценическому псевдониму Артур Пирожков, сообщил в инстаграме, что записал свой хит 2019 года "Зацепила" на английском языке. Обновленную версию трека можно послушать на цифровых площадках, а клип — на YouTube. Сюжет остался прежним: принц (Пирожков) ищет свою Золушку и параллельно зажигает под мощные биты и брассы. Оригинальный трек, опубликованный в марте 2019 года, уже в мае стал лауреатом музыкальной премии телеканала RU.TV в номинации "Звезда танцпола", а чуть позже получил звание "Хит года" олнайн-премии "Самый ОК!" (победителя выбирали пользователи соцсети Одноклассники).Ролик на него, представленный в том же году, почти за два года набрал более 250 миллионов просмотров и 1,3 миллиона лайков. Слова и музыку оригинального трека написал продюсер и хитмейкер Денис Ковальский, который сотрудничал с Димой Биланом, Григорием Лепсом, Филиппом Киркоровым и другими исполнителями.
https://ria.ru/20201116/aleksandr-revva-1584836122.html
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шоу-бизнес, григорий лепс, youtube, филипп киркоров, александр ревва, музыка, новости культуры
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Шоумен и певец Александр Ревва, известный также по сценическому псевдониму Артур Пирожков, сообщил
в инстаграме, что записал свой хит 2019 года "Зацепила" на английском языке.
"Год назад мне позвонили мои партнеры и сообщили приятную новость — трек "Зацепила" попал в топ-50 немецкого ViralChartSpotify! "А почему бы и нет?" — подумал я и записал несколько треков на чужеземном языке. Я рад представить вам и миру англоязычную версию первого трека "Dancing All Through the Night", — написал в соцсети Пирожков.
Обновленную версию трека можно послушать на цифровых площадках, а клип — на YouTube. Сюжет остался прежним: принц (Пирожков) ищет свою Золушку и параллельно зажигает под мощные биты и брассы.
Оригинальный трек, опубликованный в марте 2019 года, уже в мае стал лауреатом музыкальной премии телеканала RU.TV в номинации "Звезда танцпола", а чуть позже получил звание "Хит года" олнайн-премии "Самый ОК!" (победителя выбирали пользователи соцсети Одноклассники).
Ролик на него, представленный в том же году, почти за два года набрал более 250 миллионов просмотров и 1,3 миллиона лайков.
Слова и музыку оригинального трека написал продюсер и хитмейкер Денис Ковальский, который сотрудничал с Димой Биланом, Григорием Лепсом, Филиппом Киркоровым и другими исполнителями.