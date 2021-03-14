https://ria.ru/20210314/petrozavodsk-1601174896.html

В Петрозаводске мужчина погиб из-за падения льда с крыши дома

В Петрозаводске мужчина погиб из-за падения льда с крыши дома

Мужчина погиб в Петрозаводске из-за упавшего на него льда с крыши дома, следственные органы проводят проверку, сообщает СУСК РФ по республике Карелия. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T20:41

2021-03-14T20:41

2021-03-14T20:41

петрозаводск

республика карелия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Мужчина погиб в Петрозаводске из-за упавшего на него льда с крыши дома, следственные органы проводят проверку, сообщает СУСК РФ по республике Карелия.Тело мужчины было обнаружено воскресенье у одного из многоквартирных домов в городе Петрозаводске."Установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.По этому факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210123/led-1594283391.html

петрозаводск

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петрозаводск, республика карелия, происшествия