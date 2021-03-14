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В Петрозаводске мужчина погиб из-за падения льда с крыши дома
В Петрозаводске мужчина погиб из-за падения льда с крыши дома
Мужчина погиб в Петрозаводске из-за упавшего на него льда с крыши дома, следственные органы проводят проверку, сообщает СУСК РФ по республике Карелия. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T20:41
2021-03-14T20:41
петрозаводск
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Мужчина погиб в Петрозаводске из-за упавшего на него льда с крыши дома, следственные органы проводят проверку, сообщает СУСК РФ по республике Карелия.Тело мужчины было обнаружено воскресенье у одного из многоквартирных домов в городе Петрозаводске."Установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.По этому факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210123/led-1594283391.html
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петрозаводск, республика карелия, происшествия

В Петрозаводске мужчина погиб из-за падения льда с крыши дома

20:41 14.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛед на крыше дома
Лед на крыше дома - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Мужчина погиб в Петрозаводске из-за упавшего на него льда с крыши дома, следственные органы проводят проверку, сообщает СУСК РФ по республике Карелия.
Тело мужчины было обнаружено воскресенье у одного из многоквартирных домов в городе Петрозаводске.
"Установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По этому факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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