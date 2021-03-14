https://ria.ru/20210314/olenevod-1601029111.html

Почему люди, которые всю жизнь провели в чуме, могут стать бездомными

Почему люди, которые всю жизнь провели в чуме, могут стать бездомными

Они — оленеводы и дети оленеводов. Тундру покидали, только когда учились в школе: родители отвозили детей в интернат, а сами шли вслед за стадом. Но в прошлом... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:11

тундра

олени

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

тюменская область

ямальский район

общество

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Мария Семенова. Они — оленеводы и дети оленеводов. Тундру покидали, только когда учились в школе: родители отвозили детей в интернат, а сами шли вслед за стадом. Но в прошлом году, уже после того как лег снег, полили дожди. Ягель, которым питаются олени, оказался под ледяной коркой. Животные разбрелись в поисках пищи, смешались с дикими, многие погибли. Люди, которые провели всю жизнь в чуме, не знают, что делать: у них нет ни крыши над головой в поселке, ни образования, ни профессии.Тетя Тамара, по паспорту НямсьнеВ чуме в Тамбейской тундре живет ненка тетя Тамара — так ее зовут знакомые и вся родня. По паспорту — Нямсьне Латандер. Она не помнит, какое имя у нее было с рождения до школьного возраста, но, когда попала в интернат, педагоги назвали ее Тамарой. Никто уже не знает почему. Может быть, учительница, тоже ненка по национальности, нашла такую замену тайному имени девочки."У нас в тундре раньше были тайные имена, про которые не должны знать окружающие. Наверное, Нямсьне было этим именем. А потом так записали в паспорт", — рассказывает тетя Тамара.После школы она вернулась в тундру — там и провела всю жизнь, кочуя с оленями. Ее быт и сейчас такой же, как в детстве, с той лишь разницей, что раньше для печки-буржуйки собирали плавник (куски дерева, выброшенные на берег), а теперь покупают дрова. Зимой и летом семья Латандер располагается в трех чумах: в одном — Нямсьне с мужем, в другом — младший сын, в третьем — старший с семьей. Еще трое детей Латандеров перебрались в поселки и города.И чум ничуть не изменился: два слоя оленьих шкур на шестах, только сверху его теперь накрывают дорнитом — непромокающим нетканым материалом. Летом мех меняют на брезент. С комфортом не очень. "Мыться зимой в тундре невозможно. В чуме холодно, раньше такого не было. Мерзну. А если печку сильнее топить, шкуры пересохнут", — объясняет Латандер.Тундра, школа, тундраРаз в несколько дней чум разбирают, кладут на нарты (сани) и перевозят на другое место, ближе к стаду. Животные кочуют в поисках ягеля, с ними движутся и люди. В поселок оленеводы заглядывают несколько раз в год на пару дней: "Закупаемся, крупы берем, кондитерские изделия, хлеб". Одежду шьют сами из шкур. Нямсьне говорит, что летом в тундре можно встретить человека в фабричной куртке, но зимой — никогда. Серийные изделия не выдержат суровых морозов.Осенью сдают животных на мясо. Рога меняют на бензин. "Цена упала. Бочка бензина 15 тысяч стоит, если рогами, то пятьдесят килограммов за 200 литров, а в прошлом году было тридцать пять", — замечает Нямсьне.Ее дети и внуки повторяют тот же путь: тундра, школа, тундра. "Тяжело отдавать детей в интернат. Сейчас там внучка, которая со мной росла, я хотела к ней сходить в школу, но не получилось, потому что была пурга. Она мне говорит: "Мам (меня все внуки мамой зовут), я плакала, потому что ты не могла ко мне прийти". Это не страшно — мы про своих родителей вообще ничего не знали. Не было ни связи, ни почты. На девять месяцев уезжали, потом возвращались в тундру", — делится воспоминаниями Нямьсне.Через спутниковую антенну Тамара переписывается и созванивается с детьми, мобильной связи в тундре нет. Телефоны заряжает бензогенератор."Одни сдохли, другие разбрелись"Традиционный образ жизни семьи Латандер, типичный для оленеводов, оказался под угрозой. Осенью, когда уже лег снег, над Тамбейской тундрой шли дожди. Ягель, который олени добывают, разрывая белый покров копытами, покрыла ледяная корка. Начался падеж животных."Осенью, отлавливая оленей на забой, уже точно знали, что будет гололед", — говорит Нямсне.Но рогатых не уводили. Между местными действует негласное соглашение, где чей участок, — на территорию другой семьи заходить с животными нельзя. Вся тундра поделена."Некуда вести, дорогая, некуда, — объясняет Латандер. — Стойбищ мало. Бессмысленно все это. Олени передохли бы в пути".Раньше каждый день животных сгоняли к чуму — объезжали стадо на оленях, снегоходы — только если нужно в поселок. Сейчас все разбрелись, смешались с дикими и теми, что принадлежат соседям. Сколько удастся собрать весной — неизвестно. Своих оленей кочевники отличают по чипу в ушах, да и просто "знают в лицо", уточняет Нямсьне.Оленевод Виктор Баринов (имя изменено по его просьбе) вздыхает: "Остался без оленей". "Было 250 голов. Не знаю, где их искать. Одни пали, другие разбрелись по тундре в поисках пищи. Я их уже не могу собрать. Непонятно, что делать. Приехал в стадо — насчитал около десяти погибших, это только то, что я нашел. Другие в овраге валяются, наверное. Сначала молодняк вымер, теперь — быки (взрослые самцы), важенки (самки)", — описывает он ситуацию.Виктор живет в тундре с женой, братьями и отцом. В поселок Сеяха наведывается два-три раза за зиму. Летом, когда вскрываются реки, из тундры и вовсе не выбраться."Сколько собирали оленей, устали уже. Снег твердый был, со льдом, у оленей копыта ломались, когда они пытались добраться до ягеля. Последние годы этого не было: гололед — да, но не в таких масштабах. Животные обессилели", — рассказывает тундровик Алексей Салиндер (имя изменено по его просьбе).Алексей с женой и внуком сменил чум на балок на полозьях — его перегоняют с места на место на снегоходах. Оленевод приехал в поселок — у двух из трех транспортных средств сломались двигатели, нужен ремонт. Балок в тундре — 250 километров от ближайшего жилья. Впрочем, лето Алексей все равно проводит в чуме — по голой земле дом не повозишь."От бочки бензина легче не станет"Местная администрация пыталась помочь оленеводам. "Нам выделили по две бочки бензина, комбикорм. Но уже поздно было. Олени разбрелись, я так их и не подкормил. Да и не коровы же они, чтобы комбикорм есть. Всегда только на ягеле. Весной буду искать. Если мало найду, не знаю, что дальше. Администрация что-то обещает, но мне от бочки бензина легче не станет", — говорит Виктор.Впрочем, Нямсьне за помощь благодарна. Раньше и на это рассчитывать не приходилось. "В 2000 году, когда тоже гололед был, не помогали. Тогда у нас "Буранов" даже не было, ходили на оленях — они были еле живые, с трудом тащили чум. Мы не садились, шли рядом. Дети подгоняли этих уставших немощных животных хореем (шест для управления упряжкой. — Прим. ред.). Жуть. Сейчас бензин выдали — хорошо: оленей на "Буране" собираем. Комбикорм выделили. Но много им нельзя. Один человек привязал девять быков, вывалил им чересчур еды — они все умерли: переели".Мой адрес — не дом и не улицаНекоторые оленеводы прописаны непосредственно в Тамбейской тундре. Например, Виктор. Но у большинства есть адрес, один на всех: село Сеяха, улица Бамовская, 16. Там находится администрация.Все тундровики в один голос твердят: нет оленевода без оленя. Если не удастся собрать разбежавшиеся стада, придется искать работу и крышу над головой в ближайшем поселке Сеяха или городах.У Алексея есть квартира, выделенная по договору социального найма. Виктор может только снимать. "А на что, если у меня оленя не осталось? Денег мне никто не даст. Образования у меня нет: девять классов окончил, а дальше не пошел, родителям надо было помогать", — объясняет Виктор.Но выживут ли оленеводы в Тамбейской тундре — покажет только весна.

ямал

тюменская область

ямальский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тундра, олени, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, тюменская область, ямальский район, общество