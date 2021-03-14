https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601146865.html
Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило миллион
Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило миллион
Общее число случаев COVID-19 в Москве за время пандемии превысило миллион человек, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале оперативного штаба по РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:54
2021-03-14T14:54
2021-03-14T14:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741419_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_36fc148ba8ff0099174344142e19e997.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Общее число случаев COVID-19 в Москве за время пандемии превысило миллион человек, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.Всего в стране зарегистрировали 4 390 608 случаев, сегодня стало известно о 10 083 россиянах, заболевших COVID-19.За сутки в столице выявили 1 905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 678 человек госпитализировали. Число выздоровевших пациентов за все время достигло 920 388, за минувший день вылечились 1 110 человек.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741419_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7613a75978a9fc8db0c3d355c649ae9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество