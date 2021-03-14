https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601146865.html

Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило миллион

Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило миллион

Общее число случаев COVID-19 в Москве за время пандемии превысило миллион человек, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале оперативного штаба по РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T14:54

2021-03-14T14:54

2021-03-14T14:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Общее число случаев COVID-19 в Москве за время пандемии превысило миллион человек, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.Всего в стране зарегистрировали 4 390 608 случаев, сегодня стало известно о 10 083 россиянах, заболевших COVID-19.За сутки в столице выявили 1 905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 678 человек госпитализировали. Число выздоровевших пациентов за все время достигло 920 388, за минувший день вылечились 1 110 человек.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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