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Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило миллион
Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило миллион
Общее число случаев COVID-19 в Москве за время пандемии превысило миллион человек, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале оперативного штаба по РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:54
2021-03-14T14:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Общее число случаев COVID-19 в Москве за время пандемии превысило миллион человек, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.Всего в стране зарегистрировали 4 390 608 случаев, сегодня стало известно о 10 083 россиянах, заболевших COVID-19.За сутки в столице выявили 1 905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 678 человек госпитализировали. Число выздоровевших пациентов за все время достигло 920 388, за минувший день вылечились 1 110 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило миллион

14:54 14.03.2021
 
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Общее число случаев COVID-19 в Москве за время пандемии превысило миллион человек, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Всего в стране зарегистрировали 4 390 608 случаев, сегодня стало известно о 10 083 россиянах, заболевших COVID-19.
За сутки в столице выявили 1 905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 678 человек госпитализировали. Число выздоровевших пациентов за все время достигло 920 388, за минувший день вылечились 1 110 человек.
 
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