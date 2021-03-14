https://ria.ru/20210314/koronavirus-1601138723.html
В Москве за сутки госпитализировали 680 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 680 человек с COVID-19
Почти 680 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T12:43
2021-03-14T12:43
2021-03-14T12:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Почти 680 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1 110 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 920 388.
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599707503.html
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коронавирус в россии, москва