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https://ria.ru/20210314/gruppa-1601128792.html
Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале
Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале
Спасатели эвакуируют со льда Байкала группу туристов, не сумевших добраться до берега из-за штормового ветра, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T10:20
2021-03-14T13:06
хорошие новости
ольхон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуируют со льда Байкала группу туристов, не сумевших добраться до берега из-за штормового ветра, сообщает ГУ МЧС региона.После аномального для марта тепла, в Иркутскую область пришла непогода - в воскресенье в течение всего дня в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, метель, снег. Спасатели оказывают помощь автомобилистам, потерявшим направление на льду Байкала при переезде с материка на остров Ольхон. Также в спасательную службу поступил сигнал от группы туристов, ночевавших в палатке на Малом море недалеко от острова Огой и не сумевших добраться до берега.В крупных городах на юге региона из-за непогоды отменено празднование Масленицы. На улицах Иркутска коммунальные службы убирают упавшие на проезжую часть и тротуары ветки, дорожные знаки, баннеры.
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ольхон
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Cпасение туристов из снежного плена на Байкале
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ольхон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск

Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале

10:20 14.03.2021 (обновлено: 13:06 14.03.2021)
 
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ИРКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуируют со льда Байкала группу туристов, не сумевших добраться до берега из-за штормового ветра, сообщает ГУ МЧС региона.
После аномального для марта тепла, в Иркутскую область пришла непогода - в воскресенье в течение всего дня в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, метель, снег. Спасатели оказывают помощь автомобилистам, потерявшим направление на льду Байкала при переезде с материка на остров Ольхон. Также в спасательную службу поступил сигнал от группы туристов, ночевавших в палатке на Малом море недалеко от острова Огой и не сумевших добраться до берега.
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"На вызов выехала группа спасателей МЧС на трэколе. Сейчас туристов эвакуируют со льда по несколько человек на берег залива Куркут", - говорится в сообщении.
В крупных городах на юге региона из-за непогоды отменено празднование Масленицы. На улицах Иркутска коммунальные службы убирают упавшие на проезжую часть и тротуары ветки, дорожные знаки, баннеры.
 
Хорошие новостиОльхонМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьИркутск
 
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