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Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале
Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале
Спасатели эвакуируют со льда Байкала группу туристов, не сумевших добраться до берега из-за штормового ветра, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T10:20
2021-03-14T10:20
2021-03-14T13:06
хорошие новости
ольхон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
иркутск
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ИРКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуируют со льда Байкала группу туристов, не сумевших добраться до берега из-за штормового ветра, сообщает ГУ МЧС региона.После аномального для марта тепла, в Иркутскую область пришла непогода - в воскресенье в течение всего дня в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, метель, снег. Спасатели оказывают помощь автомобилистам, потерявшим направление на льду Байкала при переезде с материка на остров Ольхон. Также в спасательную службу поступил сигнал от группы туристов, ночевавших в палатке на Малом море недалеко от острова Огой и не сумевших добраться до берега.В крупных городах на юге региона из-за непогоды отменено празднование Масленицы. На улицах Иркутска коммунальные службы убирают упавшие на проезжую часть и тротуары ветки, дорожные знаки, баннеры.
https://ria.ru/20201224/spasenie-1590680969.html
ольхон
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Cпасение туристов из снежного плена на Байкале
Cпасение туристов из снежного плена на Байкале
2021-03-14T10:20
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ольхон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск