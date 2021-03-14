https://ria.ru/20210314/gruppa-1601128792.html

Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале

Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале

Спасатели эвакуируют со льда Байкала группу туристов, не сумевших добраться до берега из-за штормового ветра, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T10:20

2021-03-14T10:20

2021-03-14T13:06

хорошие новости

ольхон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

иркутск

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ИРКУТСК, 14 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуируют со льда Байкала группу туристов, не сумевших добраться до берега из-за штормового ветра, сообщает ГУ МЧС региона.После аномального для марта тепла, в Иркутскую область пришла непогода - в воскресенье в течение всего дня в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, метель, снег. Спасатели оказывают помощь автомобилистам, потерявшим направление на льду Байкала при переезде с материка на остров Ольхон. Также в спасательную службу поступил сигнал от группы туристов, ночевавших в палатке на Малом море недалеко от острова Огой и не сумевших добраться до берега.В крупных городах на юге региона из-за непогоды отменено празднование Масленицы. На улицах Иркутска коммунальные службы убирают упавшие на проезжую часть и тротуары ветки, дорожные знаки, баннеры.

https://ria.ru/20201224/spasenie-1590680969.html

ольхон

иркутская область

иркутск

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2021

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Cпасение туристов из снежного плена на Байкале Cпасение туристов из снежного плена на Байкале 2021-03-14T10:20 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольхон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск