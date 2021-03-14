https://ria.ru/20210314/film-1600953173.html

СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры

СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры

СМИ узнали, что актеры Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл снимутся в предстоящем фильме Рона Ховарда, основанного на реальной истории 2018 года о спасении 12... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T02:48

2021-03-14T02:48

2021-03-14T02:48

австралия

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вигго мортенсен

колин фаррелл

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что актеры Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл снимутся в предстоящем фильме Рона Ховарда, основанного на реальной истории 2018 года о спасении 12 подростков-футболистов и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает Deadline. Драма будет называться "Тринадцать жизней" ("Thirteen Lives").Вместе с Мортенсеном и Фареллом в ленте сыграют Джоэл Эдгертон ("Воин"), Том Бейтман ("Ярмарка тщеславия"), Пол Глисон ("Комодо. Остров ужаса"), а также тайские актеры Суколлават Канарот, Джек Бун, Витхая Пансрингарм и другие. К съемкам фильма планируют приступить уже в этом месяце. Они пройдут в Австралии и Таиланде. Дата выхода картины пока неизвестна.23 июня 2018 года игроки молодежной футбольной команды и их тренер оказались в ловушке в пещере Тхамлуангнангнон, затопленной сильным ливнем. К спасательной операции приступили немедленно, однако из-за сложных погодных условий подступиться к детям и их тренеру удалось только 2 июля, вывести всех людей из пещеры живыми смогли к 10 июля.

https://ria.ru/20210302/film-1599419887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, таиланд, кино и сериалы, новости культуры, вигго мортенсен, колин фаррелл