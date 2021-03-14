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https://ria.ru/20210314/film-1600953173.html
СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры
СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры
СМИ узнали, что актеры Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл снимутся в предстоящем фильме Рона Ховарда, основанного на реальной истории 2018 года о спасении 12... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T02:48
2021-03-14T02:48
австралия
таиланд
культура
кино и сериалы
новости культуры
вигго мортенсен
колин фаррелл
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что актеры Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл снимутся в предстоящем фильме Рона Ховарда, основанного на реальной истории 2018 года о спасении 12 подростков-футболистов и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает Deadline. Драма будет называться "Тринадцать жизней" ("Thirteen Lives").Вместе с Мортенсеном и Фареллом в ленте сыграют Джоэл Эдгертон ("Воин"), Том Бейтман ("Ярмарка тщеславия"), Пол Глисон ("Комодо. Остров ужаса"), а также тайские актеры Суколлават Канарот, Джек Бун, Витхая Пансрингарм и другие. К съемкам фильма планируют приступить уже в этом месяце. Они пройдут в Австралии и Таиланде. Дата выхода картины пока неизвестна.23 июня 2018 года игроки молодежной футбольной команды и их тренер оказались в ловушке в пещере Тхамлуангнангнон, затопленной сильным ливнем. К спасательной операции приступили немедленно, однако из-за сложных погодных условий подступиться к детям и их тренеру удалось только 2 июля, вывести всех людей из пещеры живыми смогли к 10 июля.
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австралия, таиланд, кино и сериалы, новости культуры, вигго мортенсен, колин фаррелл

СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры

02:48 14.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц, РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктеры Колин Фаррелл и Вигго Мортенсен
Актеры Колин Фаррелл и Вигго Мортенсен - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц, РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что актеры Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл снимутся в предстоящем фильме Рона Ховарда, основанного на реальной истории 2018 года о спасении 12 подростков-футболистов и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает Deadline.
Драма будет называться "Тринадцать жизней" ("Thirteen Lives").
Вместе с Мортенсеном и Фареллом в ленте сыграют Джоэл Эдгертон ("Воин"), Том Бейтман ("Ярмарка тщеславия"), Пол Глисон ("Комодо. Остров ужаса"), а также тайские актеры Суколлават Канарот, Джек Бун, Витхая Пансрингарм и другие.
К съемкам фильма планируют приступить уже в этом месяце. Они пройдут в Австралии и Таиланде. Дата выхода картины пока неизвестна.
23 июня 2018 года игроки молодежной футбольной команды и их тренер оказались в ловушке в пещере Тхамлуангнангнон, затопленной сильным ливнем.
К спасательной операции приступили немедленно, однако из-за сложных погодных условий подступиться к детям и их тренеру удалось только 2 июля, вывести всех людей из пещеры живыми смогли к 10 июля.
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КультураАвстралияТаиландКино и сериалыНовости культурыВигго МортенсенКолин Фаррелл
 
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