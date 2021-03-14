https://ria.ru/20210314/ekaterinburg-1601180676.html
В Екатеринбурге ищут мужчину, избившего 75-летнего глухонемого
В Екатеринбурге ищут мужчину, избившего 75-летнего глухонемого
Полиция в Екатеринбурге устанавливает личность мужчины, который избил 75-летнего глухонемого за то, что тот не ответил на его вопрос, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T22:56
2021-03-14T22:56
2021-03-14T22:56
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге устанавливает личность мужчины, который избил 75-летнего глухонемого за то, что тот не ответил на его вопрос, сообщили РИА Новости в воскресенье в городском УМВД.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что неизвестный мужчина избил 75-летнего глухонемого на остановке после того, как тот не смог ответить на его вопрос."Заявление по данному факту поступило в отдел полиции № 14. В настоящее время службой участковых по нему проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному происшествию", - сказали в УМВД.
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екатеринбург, происшествия