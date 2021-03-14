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В Приморском крае автоинспектор погиб в ДТП
В Приморском крае автоинспектор погиб в ДТП
Уголовное дело возбуждено в Приморье по факту дорожно-транспортного происшествия, где попавший в аварию автомобиль отбросило на находившегося на дежурстве... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T15:05
2021-03-14T16:00
россия
авто
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Приморье по факту дорожно-транспортного происшествия, где попавший в аварию автомобиль отбросило на находившегося на дежурстве полицейского, он скончался, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.В полиции сообщили, что смертельная авария произошла в воскресенье, 14 марта, в пригороде Владивостока. На автодороге в районе улицы Маковского автомобильToyota Carina, за рулем которого была женщина1945 года рождения, при перестроении столкнулся с Toyota Prius. От удара водитель Toyota Prius не справился с управлением, и его авто отбросило на полицейского и припаркованные машины. Позднее старший инспектор ДПС умер в реанимации, автомобили получили повреждения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников автопроисшествия."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю была проведена доследственная проверка, сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщила Римская.В полиции уточнили, что у погибшего 35-летнего сотрудника остались жена и пятилетняя дочь.
https://ria.ru/20210314/avariya-1601146992.html
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россия, авто, владивосток, приморский край, происшествия

В Приморском крае автоинспектор погиб в ДТП

15:05 14.03.2021 (обновлено: 16:00 14.03.2021)
 
© Фото : МВД России по Приморскому краюДТП во Владивостоке, в результате которого погиб сотрудник полиции
ДТП во Владивостоке, в результате которого погиб сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Фото : МВД России по Приморскому краю
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Приморье по факту дорожно-транспортного происшествия, где попавший в аварию автомобиль отбросило на находившегося на дежурстве полицейского, он скончался, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
В полиции сообщили, что смертельная авария произошла в воскресенье, 14 марта, в пригороде Владивостока. На автодороге в районе улицы Маковского автомобильToyota Carina, за рулем которого была женщина1945 года рождения, при перестроении столкнулся с Toyota Prius. От удара водитель Toyota Prius не справился с управлением, и его авто отбросило на полицейского и припаркованные машины. Позднее старший инспектор ДПС умер в реанимации, автомобили получили повреждения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников автопроисшествия.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю была проведена доследственная проверка, сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщила Римская.
В полиции уточнили, что у погибшего 35-летнего сотрудника остались жена и пятилетняя дочь.
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