В Приморском крае автоинспектор погиб в ДТП
15:05 14.03.2021 (обновлено: 16:00 14.03.2021)
© Фото : МВД России по Приморскому краюДТП во Владивостоке, в результате которого погиб сотрудник полиции
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Приморье по факту дорожно-транспортного происшествия, где попавший в аварию автомобиль отбросило на находившегося на дежурстве полицейского, он скончался, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
В полиции сообщили, что смертельная авария произошла в воскресенье, 14 марта, в пригороде Владивостока. На автодороге в районе улицы Маковского автомобильToyota Carina, за рулем которого была женщина1945 года рождения, при перестроении столкнулся с Toyota Prius. От удара водитель Toyota Prius не справился с управлением, и его авто отбросило на полицейского и припаркованные машины. Позднее старший инспектор ДПС умер в реанимации, автомобили получили повреждения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников автопроисшествия.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю была проведена доследственная проверка, сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщила Римская.
В полиции уточнили, что у погибшего 35-летнего сотрудника остались жена и пятилетняя дочь.