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Добро пожаловать отсюда. В Европе хотят вернуть Асаду беженцев

Добро пожаловать отсюда. В Европе хотят вернуть Асаду беженцев

В Дании лишили вида на жительство почти сотню беженцев. Убежище им больше не нужно, полагают власти, в Дамаске спокойно — пусть возвращаются. Правда, выдворить... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:00

2021-03-14T08:12

беженцы

башар асад

дания

европа

сирия

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. В Дании лишили вида на жительство почти сотню беженцев. Убежище им больше не нужно, полагают власти, в Дамаске спокойно — пусть возвращаются. Правда, выдворить принудительно не получится, мигранты должны покинуть Европу добровольно, а они не спешат. Почему сирийцев не так просто вернуть на родину и последуют ли примеру Копенгагена другие страны ЕС, разбиралось РИА Новости. На выходДамаск и окрестности — под контролем правительственных войск, значит, там безопасно, рассудили датские власти. Чтобы "помочь принять правильное решение", лишенных вида на жительство отправляют в депортационный лагерь, откуда рекомендуют добираться домой своим ходом. О "безопасной Сирии" в Копенгагене заговорили два года назад, когда объявили об окончании войны. С попыткой выселения тогда столкнулась семья Захера Саламеха: в феврале 2019-го он отправился обновлять документы, но процесс затянулся. Его пригласили на беседу, задавали вопросы о прошлом в Дамаске, а затем заявили, что в городе безопасно и можно туда возвращаться. "В Дамаске безопасно? Вы были в тюрьмах, слышали, как пропадают люди?" — возмущался Саламех. Семью долго расспрашивали о деталях жизни на родине, о бегстве оттуда, и, обнаружив нестыковки в показаниях, лишили права на пребывание в Дании, даже предлагали денег на дорогу. Возвращаться "на верную смерть" они отказались и обратились в суд. В итоге сирийцам разрешили остаться. По словам Саламеха, он бежал из Сирии от реальной войны, а в Европе оказался в эпицентре войны психологической.Первые в ЕСДатский министр по делам миграции Маттиас Тесфайе прямо заявил — причин питать иллюзий у беженцев нет, его страна с самого начала обозначила планы по приему беженцев. "Мы четко объяснили, что вид на жительство временный. Его отзовут, если защита больше не потребуется", — подчеркнул он. Глава ведомства добавил: когда условия дома улучшаются, нужно возвращаться и заново все строить. Впрочем, в датском королевстве и не пытались превратить жизнь беженцев в сказку. В сентябре прошлого года правительство назначило спецпредставителя по миграции, чтобы ускорить процесс создания лагерей за пределами ЕС. Предшественнице Тесфайе — Ингер Стойберг, которая возглавляла ведомство с 2015 по 2019-й, и вовсе грозит суд за незаконное разлучение с несовершеннолетними детьми: более двадцати семей по ее указанию разделили, отправив в разные мигрантские центры. Она объясняла, что пытается предотвратить детские свадьбы среди беженцев. Однако расследование выявило: действия властей под ее началом противоречили законодательству и нарушали права человека. Стойнберг также запомнилась предложением отправлять иностранцев, которым грозит депортация за уголовные преступления, на маленький островок в море. Предложение не поддержали. Датские препоныПравящая Социал-Демократическая партия заняла жесткую позицию по миграции еще в 2019-м. А совсем недавно, в январе, премьер-министр Метте Фредриксен заявила, что не хочет больше видеть беженцев у границ Дании.Страна и так в прошлом году получила самое маленькое за двадцать лет количество запросов на получение убежища — 1547. Отчасти из-за пандемии коронавируса. Но, как пояснил Маттиас Тесфайе, низкий прошлогодний показатель отражает план миграционной политики — строгие правила отвадили иностранцев от попыток попасть в Данию. Для сравнения: в 2015-м заявления подали 21,3 тысячи человек, что, тем не менее, в восемь раз меньше, чем у соседней Швеции. Фридриксен же хочет, чтобы показатель и вовсе опустился до нуля. "Мы не гарантируем полного отсутствия просителей, но предлагаем наше решение проблемы, как делали и до выборов", — заявила премьер. В 2017-м она представила план возвращения "незападных" иммигрантов обратно в "сортировочные центры" в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Среди других мер, которые правительство принимало в последние годы, — сокращение срока временного разрешения на жительство и конфискация в пользу государства у мигрантов денег и ценностей, превышающих в сумме 1,5 тысячи евро. Предполагали, что те, у кого есть такие активы, могут содержать себя сами и не нуждаются в господдержке. Закон, правда, не коснулся обручальных колец. За три года власти изъяли у мигрантов 186 тысяч крон (около 30 тысяч долларов) наличными, одну машину и ни одного ювелирного украшения. Критики сделали вывод: закон скорее символический, а возмещать расходы в казну никто не планировал. Правозащитники против"Решение Дании, конечно, может стать отправным пунктом для возвращения сирийцев на родину, — говорит научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов. — Однако общественные организации, защищающие права мигрантов, будут громко и публично выступать против в информационном пространстве, как сейчас принято на Западе".Датская организация "Добро пожаловать, беженцы" уже высказала протест, ведь сотне людей придется бросить работу, учебу, новый дом и сидеть в депортационном лагере, пока власти ждут, что они от безысходности сами уедут из страны. В Amnesty International заявили: Копенгаген "нарушает обязанность предоставлять убежище нуждающимся" и подает пример другим странам, которые тоже могут бросить мигрантов на произвол судьбы. Однако европейские государства вряд ли возьмут на вооружение датскую идею, полагает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ. "Вопросы с беженцами решают практически индивидуально в соответствии с принятыми правовыми нормами, — объясняет она. — Государства ЕС не готовы передать права в регулировании этой сферы полностью в руки Брюсселя, так как опасаются, что это скажется на вопросах безопасности, внутренней экономической и социальной политике". К тому же, например, Франция и Германия не раз называли Асада диктатором и убийцей, а высылка сирийцев на родину фактически будет означать отказ от этих слов. Некоторые все же могут взять Данию за образец. В первую очередь страны Вышеградской группы, выступающие против квот на прием беженцев. Для этого им необходимо принять соответствующие законы. "Государства, которые прежде нарушали Дублинские соглашения, связанные с закрытием границы и приемом беженцев, могут активнее лоббировать идею высылки. Однако в ЕС не заявляют официально, что война в Сирии завершена и до сих пор обсуждают возможность влиять на ситуацию", — указывает Наталья Еремина.Главное же препятствие попыткам выслать беженцев — отсутствие контактов с "нерукопожатным" сирийским лидером. Отношения стабильно-холодные: Брюссель не раз выдвигал условия для нормализации, но поддерживал новые и новые антисирийские санкции, отмечает Данила Крылов. "В то же время в европейских государствах есть партии, которые призывают наладить взаимодействие с Асадом и тем самым ускорить репатриацию сирийцев", — добавляет он. Есть вероятность, что посредником станет Москва, полагает эксперт. "Россия прикладывает много усилий для вовлечения в процесс урегулирования тех ближневосточных государств, которые напрямую задействованы в сирийском кризисе, например Катар. Если Брюссель проявит заинтересованность и силу воли, Москва может согласиться на роль медиатора в нормализации европейско-сирийских отношений", — уверен Крылов. Так или иначе, пока датская инициатива вряд ли к чему-то приведет. Сирийские беженцы преодолели сложный и опасный путь из дома в Европу, а затем потратили годы на адаптацию в новых условиях. Для их возвращения на родину нужна причина более веская, чем лишение вида на жительство.

https://ria.ru/20190930/1559177367.html

дания

европа

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беженцы, башар асад, дания, европа, сирия, в мире